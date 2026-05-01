Microsoft Flight Simulator 2024’e PS VR2 Desteği Geldi

Aralık ayında PlayStation 5 platformuna giriş yapan Microsoft Flight Simulator 2024, oyuncuların merakla beklediği PlayStation VR2 desteğine nihayet kavuştu. Perşembe günü yayınlanan güncellemeyle birlikte kullanıcılar, sanal gerçeklik başlıklarını kullanarak uçuş deneyimini bir üst seviyeye taşıyabiliyor.

Yeni güncelleme sadece VR desteğiyle sınırlı kalmayıp, oyun içi arayüzde de önemli değişiklikler getiriyor. Oyuncular artık sanal gerçeklik modunda baş üstü göstergelerini kapatırken, 2D modunda bu özelliği aktif tutabiliyor.

Performans ve Kullanıcı Deneyimi İyileştirmeleri

PlayStation 5 kullanıcıları için bir diğer yenilik ise fotoğraf albümü özelliğinde gerçekleşti. Çekilen ekran görüntüleri artık oyunun kendi depolama alanı yerine doğrudan konsolun medya galerisine kaydediliyor.

Asobo Studio tarafından geliştirilen bu güncelleme, aslında geçtiğimiz hafta yayınlanması planlanan bir paketti. Ancak ekip, 16 Nisan tarihinde kritik hataların giderilmesi için süreci biraz daha uzatma kararı aldı.

Güncelleme notlarına göre, özellikle büyük şehirlerde ve karmaşık havalimanlarında yaşanan takılmalar azaltıldı. Performans iyileştirmeleri kapsamında kare hızı artışları da oyunculara sunulan yenilikler arasında yer alıyor.

Yeni eklenen hava durumu radarı API’si, uçak geliştiricilerinin eğim fonksiyonu dahil olmak üzere gerçekçi hava durumu radarları sunmasına olanak tanıyor. Bu özellik, uçuş simülasyonu meraklıları için oldukça dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

Kariyer Modları ve Yer Hizmetleri Güncellendi

Geliştirici ekip, ağır hava araçları ve VTOL uçaklarını içeren tüm kariyer modlarını tamamen erişime açtı. Bu sayede oyuncular, farklı hava aracı türleriyle daha geniş bir kariyer yelpazesinde uçuş yapabiliyor.

Yer hizmetleri tarafında da önemli iyileştirmeler yapıldı ve sistemin daha güvenilir çalışması sağlandı. Catering gibi bir hizmet kullanılamaz olsa bile, bagaj, yakıt ve körük gibi diğer yer hizmetleri artık sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Bu düzenlemeler, uçuş sırasında yaşanan aksaklıkları minimize ederek oyuncuların planlanan uçuş programına sadık kalmasını kolaylaştırıyor.