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Mide bulandıran görüntüler: Kopardığı saçını tostunun içine koydu

Mide bulandıran görüntüler: Kopardığı saçını tostunun içine koydu

2.06.2025 17:18:00
Güncellenme:
DHA
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Mide bulandıran görüntüler: Kopardığı saçını tostunun içine koydu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çay ocağında bir kadın müşteri, saçını koparıp tostun içine yerleştirdi. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, kentin en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi’nde meydana geldi.

Caddedeki çay ocağında tost yaptıran kadın müşteri, siparişi teslim aldıktan kısa süre sonra, içinde saç olduğunu öne sürüp yeni bir tost talep etti.

İşletme çalışanları, şikayeti dikkate alıp yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının tavırlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde, tost geldikten sonra çevresini kontrol eden müşterinin, saçından bir tel koparıp tosta dikkatlice koyduğu yer aldı.

İşletmeci, kadının hesabı ödememek için böyle hareket ettiğini öne sürdü.

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