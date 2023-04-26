Mide üşütmesi nedir? Mide üşütmesinin belirtileri neler? Mide üşütmesine ne iyi gelir?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 10:42

Güncelleme: 26.04.2023 - 10:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirdiği sırada yayın aniden kesilerek reklama gidildi.

Yaklaşık 20 dakika sonra yeniden başlayan yayının başında Erdoğan rahatsızlandığı belirterek "Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın ortak yayın sırasında rahatsızlanmasının ardından "mide üşütmesinin" belirtisi ve tedavisi merakla araştırılıyor. İşte merak edilenler...

MİDE ÜŞÜTMESİ NEDİR?

Mide üşütmesi veya mide gribi olarak bilinen ‘viral gastroenterit’ sulu ishal, kramp tarzında karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateşle ortaya çıkan mide-bağırsak enfeksiyonudur.

Genel olarak mide üşütmesi ve bağırsak üşütmesi ya da bağırsak bozulması aynı anlamda kullanılmaktadır.

MİDE ÜŞÜTMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık görülen belirtileri şunlardır:

-Sulu, genellikle kanlı olmayan ishal çok görülen bir belirtidir. Kanlı ishal ise farklı bir durumu işaret etmektedir. Yani daha şiddetli farklı bir enfeksiyon olduğu anlamına gelebilir.

-Karın krampları ve ağrıları

-Mide bulantısı, kusma veya her ikisinin görülmesi

-Ara sıra kas ağrıları veya baş ağrısının ortaya çıkması

-Düşük dereceli ateş görülebilir.

MİDE ÜŞÜTMESİ NEDEN OLUR?

Mide üşütmesi, çeşitli nedenlere bağlı şekilde ortaya çıkabilir. Genellikle aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerin tüketilmesine bağlıdır. Soğuk, buzlu içecekler, dondurma gibi yiyecekler mide üşütmesinin yegane sebebidir. Bunlardan fazla tüketmek, mideyi üşütmeye yol açar. Bunun dışında,

-Ayakların üşütülmesi

-Islak kıyafetlerle kalmak

-Soğuk havalarda ince kıyafetlerle dışarı çıkmak

-Aşırı rüzgara veya yağmura maruz kalmak gibi nedenler midenin üşütülmesinin nedenleridir.

MİDE ÜŞÜTMESİNE NE İYİ GELİR?

Bu sorun nedeniyle ortaya çıkan bulantı ve kusma sonrasında besinleri vücutta tutmak zor olabilmektedir. Sadece yemek düşüncesi bile mide bulantısına neden olabilmektedir. Basit yiyeceklerle beslenmeye devam edilmelidir.

Muz, pirinç, elma-patates püresi ve kızarmış ekmek yani tost (BRAT diyeti) tüketilebilir. Bu dört yiyeceğin sindirimi kolaydır, enerji verecek karbonhidratlar içerir.

Muz: Muzun sindirimi kolaydır, kusma ve ishalle kaybedilen potasyumu yerine koyar ve mide zarını güçlendirir.

Pirinç: Beyaz pirincin vücudunuz tarafından işlenmesi kolaydır ve zengin karbonhidrat içeriği enerji sağlar. Ancak esmer pirinç çok fazla lif içerir ve fazladan gaz yapabilir.

Elma püresi: Elma püresi karbonhidrat ve şeker sayesinde enerji artışı sağlar ve ishali geçirebilecek pektin içerir. Ayrıca sindirimi de kolaydır

Tost: Lifli yapısı nedeniyle sindirimi zor olan tam buğday ekmeği yerine sindirimi kolay olan beyaz ekmek tercih edilmelidir.

Aşırıya kaçmamak şartıyla limonlu Türk kahvesi tüketilebilir.

Mide üşütmesine karın bölgesine konulan sıcak su uygulanması iyi gelmektedir. Sıcak su torbası şikayetleri azaltmaktadır.

MİDE ÜŞÜTMESİ KAÇ GÜN SÜRER?

Mide üşütmesi şikayetleri hasta mikrobu kaptıktan sonra genelde 1-3 gün içinde ortaya çıkar.

Şikayetler genellikle 1 veya 2 gün sürer, ancak tedbir alınmadığında bazen 10 güne kadar devam edebilir.