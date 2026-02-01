Migros depo işçilerinin eyleminde gözaltına alınan Başaran Aksu adliyeye sevk edilecek

Migros depo işçilerinin dünkü eyleminde gözaltına alınan 100 işçi serbest bırakılırken, Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu bugün adliyeye sevk edilecek.

TUNCAY ÖZİLHAN’IN VİLLASININ ÖNÜNDE EYLEM

Yüzde 28 zam dayatmasına karşı Migros depo işçileri, başlattıkları direnişin dokuzuncu gününde Migros’un da bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önünde eylem yaptı.

İşçiler taleplerini de sıraladıkları açıklamanın ardından eylemlerine devam etmek isteyince polis müdahale ederek, işçileri ablukaya aldı.

Aralarında Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) yönetiminin de bulunduğu yaklaşık 100 işçiye polis müdahale ederek ters kelepçelerle gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ve DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar da bulunuyordu.

AKSU, ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınanlar götürüldükleri İstanbul Fatih’te bulunan Vatan Emniyet’te ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Başaran Aksu'nun gözaltı işlemleri devam ediyor.

Aksu'nun bugün Beykoz Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. DGD-SEN tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başaran Aksu dışında tüm depo işçileri ve sendika yönetimimiz serbest bırakıldı. Başaran Aksu bugün öğlen Beykoz Adliyesi’ne getirilecek. Saat 12.00’da tüm kamuoyunu Beykoz Adliyesi önüne çağırıyoruz! Taleplerimiz açık ve makul, mutlaka kazanacağız."