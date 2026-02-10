Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz İYİ Parti'den ihraç edildi

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Emin Korkmaz, kısa sürede tutuklandı.

İHRAÇ EDİLDİ

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, bugün yaptığı basın açıklamasında, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Emin Korkmaz’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadeleri yer alıyordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i aradığını ve kendisini perşembe günü makamında ziyaret edeceğini açıklamıştı.