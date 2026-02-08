Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında "Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık?" ifadelerini kullanan İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz tutuklandı. İYİ Parti Korkmaz hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin soruşturması başlattı. Peki, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kimdir? Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hangi partiden?

MİHALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?

Zeynep Güneş, 1976 yılında Eskişehir’de doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Sarıcakaya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Ardından Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olarak lisans eğitimini işletme alanında tamamladı. Zeynep Güneş’in siyasi hayatı 2003 yılında başladı. Bu dönemde AKP Mihalgazi Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçildi. Kadınların yerel yönetim süreçlerine katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttü.

MİHALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ZEYNEP GÜNEŞ HANGİ PARTİDEN?

Zeynep Güneş, 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Mihalgazi Belediye Başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek görevine devam etti. 2024 yerel seçimlerinde de üçüncü kez belediye başkanı olarak göreve geldi.