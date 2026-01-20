'Mihriban Yılmaz' cinayetinde yeni ayrıntı: Ses kaydı ortaya çıktı!

İzmir’de 29 yaşındaki Mihriban Yılmaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı.

Genç kadının, cinayet öncesinde yaşananları cep telefonuyla kayda aldığı, zanlının bu kaydı fark etmesi üzerine olayların kontrolden çıktığı öğrenildi. Mihriban Yılmaz’ı boğarak öldürdüğü ve cesedini ormanlık alana gömdüğü iddia edilen Fatih İnan’ın emniyette verdiği ifade dosyaya girdi.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, 29 Aralık’ta kaybolan Mihriban Yılmaz’ın, öldürülmeden hemen önce Fatih İnan ile aralarında geçen konuşmayı cep telefonuyla ses kaydına aldığı belirlendi. İnan’ın, kaydı fark edince telefonu genç kadının elinden almaya çalıştığı öğrenildi.

Şüpheli Fatih İnan, emniyette verdiği ifadesinde olay anını şu sözlerle anlattı:

“Telefonu vermedi, araçtan inmeye çalıştı. Ağabeylerine anlatacağını söyledi. ‘Ağabeylerim seni öldürür’ demesi üzerine panikledim. Amacım Mihriban’a zarar vermek değildi. Sadece elindeki telefonu alıp yaptığı ses kaydını silmek istiyordum.”

İnan, bu sırada Mihriban Yılmaz’ı kendine doğru çektiğini, bağırmaması için ağzını kapattığını, kısa süre sonra genç kadının hareketsiz kaldığını iddia etti. Telefonu eline aldığında ses kaydının hâlâ devam ettiğini fark ettiğini söyleyen İnan, kaydı durdurduğunu belirtti.

Şüpheli ifadesinde, Yılmaz’ın telefonunun olaydan sonra birkaç kez çaldığını, arayanların annesi ve yengesi olduğunu ancak çağrıları yanıtlamadığını da anlattı. Ardından genç kadını Pınarbaşı yönündeki ormanlık alana götürdüğünü söyleyen İnan, burada kalp masajı yaptığını ancak sonuç alamadığını, öldüğünü anlayınca cesedi gömdüğünü ileri sürdü.

Mihriban Yılmaz’a ait cep telefonuna emniyet güçlerince el konulurken, cihaz üzerinde dijital incelemenin sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında elde edilecek teknik verilerin, cinayetin seyrine ilişkin önemli deliller sunabileceği değerlendiriliyor.