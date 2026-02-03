Mika Raun'un sevgilisi serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında “uyuşturucu” ve “fuhuş” iddiaları ile tutuklanan sosyal medya ünlüsü Mika Can Raun'un sevgilisi Batuhan Can, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde sosyal medya fenomeni Mika Raun da gözaltına alınmıştı. Raun’un, savcılık ifadesinde sevgilisi Batuhan Can ile birlikte Hollanda’nın Amsterdam kentinde uyuşturucu kullandıklarını söylemesi üzerine Can hakkında da işlem yapılmıştı.

“AMSTERDAM’DA UYUŞTURUCULU KEK YEDİK” İFADESİ

Savcılıkta verdiği ifadede Mika Raun, yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da bulunduğunu ve orada uyuşturucu madde kullandığını beyan etmişti. Raun, ifadesinde üç yıldır birlikte olduğu Batuhan Can’ın da aynı ortamda kendisiyle birlikte uyuşturuculu kekten yediğini şu sözlerle anlatmıştı:

“İfademin başında belirtmek isterim ki yaklaşık 20 gün önce Amsterdam’da uyuşturucu madde kullandım. Orada bulunan kekten yedim. Erkek arkadaşım Batuhan Can da benimle birlikte kekten yedi. Kendisi ile 3 yıldır birlikteliğimiz vardır. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım.”

“FUHUŞA TEŞVİK ETMEDİM, ARACILIK YAPMADIM”

Öte yandan Batuhan Can’a yönelik soruşturma kapsamında “fuhuş” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçlamaları da gündeme geldi. Can, savcılık ifadesinde bu suçlamalara ilişkin savunmasını yaptı.

Batuhan Can, gözaltına alındığında Türk Ceza Kanunu’nun 191 ve 216’ncı maddeleri kapsamında işlem yapıldığını bildiğini, ancak fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlamalarını sonradan öğrendiğini ifade etti. Can, savunmasında şu beyanlarda bulundu:

“Hayatımın hiçbir döneminde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim, aracılık etmedim ve bu yolla para kazanmadım.”

Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlamasına da yanıt veren Can, yurt dışında uyuşturucu kullandığını kabul ettiğini ancak kendisine yöneltilen diğer iddiaları reddetti. Can, ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünden savunmamda yurt dışında uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim. Diyeceklerim bundan ibarettir.”

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Batuhan Can hakkında yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Dosyaya ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.