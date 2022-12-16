'Mikroçip' bitti, veterinerler süre uzatımı istedi: 'Tedarik sorunu yaşıyoruz'

16 Aralık 2022 Cuma, 11:46

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 26 Şubat 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle evcil kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi için 31 Aralık'a kadar süre verildi.

TOPLAM 777 BİN 507 EV HAYVANI KİMLİKLENDİRİLDİ

Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun kapsamında 1634 TL para cezası uygulanacak. Sürenin dolmasına 2 hafta kalırken, ülke genelinde şimdiye kadar 427 bin 682 kedi, 349 bin 811 köpek ve 14 gelincik olmak üzere toplam 777 bin 507 ev hayvanı kimliklendirildi.

Ancak sürenin dolmasına kısa süre kala hayvan sahiplerinin çip taktırmak için yoğun başvurusuyla mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşanmaya başlandı.

Hayvanlarını 'Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydettirmek isteyenlerin birçoğu, kliniklerde mikroçip ve pasaport bulunmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

'TEDARİK SORUNU YAŞIYORUZ'

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereğince 2018 yılından itibaren başlayan kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi çalışmasında sona gelindiğini hatırlattı.

Yıldırım, "31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sahipli kedi, köpek ve gelinciklerim kimliklendirilerek kayıt altına alınmasında süre bitiyor. Son dönemde hayvan sahiplerinin çok yüklenmesiyle beraber maalesef mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşıyoruz. Pasaportların tedariki bakanlık veya Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından odalara gönderilerek yapılıyor. Maalesef şu anda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. İstediğimiz sayıda pasaport gelmiyor. Biz de kliniklere yönlendiremiyoruz ve böyle bir sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

'ELİMİZDE PASAPORT YOK'

Mikroçiplerin ithal edildiğini ve pasaportların ise Türkiye’de yapıldığını kaydeden İsa Yıldırım, bugün itibarıyla Ankara’da 10 bin mikroçipin ellerine yeni ulaştığını söyledi.

Ayrıca 10 bin pasaport talep edildiğini ancak bunu karşılayamadıklarını belirten Yıldırım, "Maalesef elimizde şu an hiç pasaport yok. Türkiye’nin değişik illerindeki veteriner hekimlerle konuştuğumuzda, oralarda da aynı sorunlar mevcut hatta biz elimizde pasaport varken ve tedarik sağlayarak meslektaşlarımıza veriyorken, bazı illerde bulunamadığına dair bize sıkıntılar dile getiriliyordu" diye konuştu.

'SÜRE UZATIMINA İHTİYAÇ VAR'

Oda olarak bakanlığa 31 Aralık'ta sonra erecek PETVET uygulamasına başvuruların uzatılması yönünde talepte bulunduklarını söyleyen Yıldırım, "Süre uzatılacak mı, uzatılmayacak mı; bunu bilemiyoruz. Buna bakanlık karar verecek. Şu anda Türkiye’de yaklaşık 800 bin hayvan kimliklendirilmiş. Türkiye’de 5 milyon sahipli kedi, köpek olduğunu düşünürsek yaklaşık yüzde 16’sını henüz kimliklendirebilmiş durumdayız. Yıl sonuna kadar artışla beraber bu rakamın yüzde 20’ye ulaşacağını düşünürsek yüzde 80’lik bir kısım maalesef kimliklendirilmemiş olacak. Onun için muhakkak süre uzatımına ihtiyaç var. Bizim bakanlıktan talebimiz en az 6 ay olmak üzere süre uzatımı yapılması. Hayvan sahiplerinin de bu süre uzatıldığı takdirde 'yeniden uzatılır' diye düşünmeden, cezai müeyyide ile karşılaşmadan hayvanlarını kimliklendirmelerini istiyoruz" dedi.

İsa Yıldırım, ay sonuna doğru oluşacak yoğunluğa karşı yeterli veteriner, personel ve klinik imkanı olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda bir problem yok. Yeter ki biz kliniklerin pasaport ve mikroçip ihtiyaçlarını karşılayabilelim. Maalesef şu anda yaşadığımız sorun o. Mikroçip ve pasaportları kliniklerin istediği sayıda veremiyoruz. Biz de oda olarak istediğimiz sayıda alamıyoruz" diye konuştu.