Milas Belediyesi kaçak yapıların yıkıyor

Milas Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu gereği ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılanmalara yönelik aldığı yıkım kararlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün desteği ile Kıyıkışlacık ve Ören Mahallesi'nde başladı.

İZMİR / Cumhuriyet
16 Eylül 2022 Cuma, 15:36
Milas Belediyesi kaçak yapıların yıkıyor
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Muğla’da Milas Belediyesi'nin ilçe genelinde 3194 sayılı İmar Kanunu'na muhalefet eden kaçak yapılara yönelik başlattığı yıkım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün desteği ile ilçede kaçak olduğu tespit edilen 29 yapıdan 4'ünün yıkımı tamamlandı.

29 YAPIDAN 16'SI KIYIKIŞLACIK'TA

Milas Belediye Encümeni kararlarına istinaden yıkım kararı verilen yapılardan 16'sı Kıyıkışlacık'ta bulunuyor. Yıkımlar, ekiplerin çalışma programına göre önümüzdeki günlerde Kıyıkışlacık, Ören, Selimiye, Kızılağaç, Ören, Bozalan, Kayaönü, Kazıklıbucak, Boğaziçi mahallelerinde gerçekleşecek.


Milas Belediyesi kaçak yapı

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