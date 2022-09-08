Milas Belediyesi’nden kırtasiye yardımı
Muğla’da Milas Belediyesi, her yıl olduğu gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılında da dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.
Milas Belediyesi, ilçe genelinde öğrenim görecek dar gelirli öğrencilerin tüm ihtiyaçları karşılandı. Milas Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve velilerin yüzünü güldüren uygulamadan İlkokul, ortaokul ve lise düzeyi okullarda okuyan öğrencilerin ihityaçları giderildi.
“ÇOCUKLARIMIZIN VE AİLELERİNİN YANINDAYIZ”
Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, geçtiğimiz yıl başvuruda bulunan ve yardım almaya hak kazanan 270 aileye yardım yapıldığını belirtirken, bu yıl, 189 aileye yardımların ulaştığını ve hala devam ettiğini aktardı. Başkan Tokat, “Okullarımızın eğitim ve öğretime başlamasına az bir zaman kaldı. Bu yıl da hedefimiz ilçemiz genelinde bulunan tüm dar gelirli ailelere bu kırtasiye yardımımızı ulaştırmak. Milas Belediyesi olarak her zaman ve her koşulda çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. İmkanlarımız ölçüsünde de gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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