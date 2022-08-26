Milas Belediyesi’nden üreticilere fide desteği

26 Ağustos 2022 Cuma, 11:41

Milas Belediyesi, üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen proje kapsamında Kızılcayıkık Mahallesi’nde düzenlenen törenle, talepte bulunan ve uygun koşulları sağlayan 12 mahalleden 30 üreticiye 130 bin adet %50 hibeli kışlık sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Tüm mahalleleri kapsayan proje çerçevesinde talep başvurusu yapan 12 mahalleden üreticilere beyaz lahana, kırmızı lahana, brokoli ve karnabahar fidelerinin dağıtımı yapıldı.

Gerçekleştirilen törene Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ateş, Halil Mutlu, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Kızılcayıkık Mahalle Muhtarı Cengiz Topel Gökdağ, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kızılcayıkık Mahalle Muhtarı Cengiz Topel Gökdağ, üretime ve üreticiye yönelik gerçekleştirilen projenin önemine vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Mahalle muhtarı Gökdağ’dan sonra söz alan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ise Milas Belediyesi ile üreticiler için iş birliği içinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, fide desteğinin değerli bir çalışma olduğunun altını çizdi.

“ÜRETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

Törende son konuşmayı Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat gerçekleştirdi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Başkan Tokat; “Yeni kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz üretimin desteklenmesi, çiftçinin yanında olunması, özellikle afet dönemlerinde üreticilerin desteklenmesi, pandemi döneminde üreticinin ürününün elinde kalmaması için destek kampanyaları yürütmesi gibi önemli çalışmalar yürüttüler” dedi. Konuşmasında üretimin önemine değinen Başkan Tokat; “Yaşadığımız sıkıntılar bizlere şunu gösterdi ki üretmekten başka çaremiz yok. Üretimle söz sahibi olmak zorundayız. Yatırımlar nereye yönlendirilirse yönlendirilsin yaşadığımız şartlar gösterdi ki betonu, parkeyi yiyemeyeceğiz ama mutlaka karnımızı doyurmamız ve besinleri sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için üretmemiz şart oldu. Üretimi mutlaka desteklemek zorundayız. Üreticiye tekrar üretme şevkini yaratmak zorundayız. Üretmek gelecek nesiller için kaçınılmaz zorunlu bir stratejik konu bunu hep birlikte sağlamak zorundayız” diye konuştu

“ÜRETİMİ, ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Üretime ve üreticiye yönelik destek projelerinin devam edeceğine vurgu yapan Başkan Tokat; “Bugünkü %50 hibe destekli fide dağıtımımız bizim Ziraat Odamız kanalıyla Milas’ın 132 mahallesinin tamamına tüm üreticilere çağrı olarak açıkladığımız bir destek paketidir. Beyaz Lahana, Kırmızı Lahana, brokoli ve karnabahar fidelerini kapsıyor. Biz bütün mahallelere bu anlamda çağrı yaptık ve 12 mahallemiz cevap verdi. 130 bin fide dağıtacağız ve takribi olarak da üreticimize 75 bin liralık bir maliyet desteği sağlamış olacağız. Üreticilerimiz bizim verdiğimiz fideleri yetiştirip sattığında 1,5 milyon liralık bir kazanç şansını yakalamış olacak. Önümüzdeki süreç içerisinde ortak çalışmalarla iş birliği ile üretimi desteklemeye, üreticiyi desteklemeye devam edeceğiz. Projede emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.