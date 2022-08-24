Milas Belediyesi’nden üreticiye fide desteği

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:51

Milas Belediyesi, ilçedeki üreticiyi destekelemeye devam ediyor. Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Kızılcayıkık Mahallesi’nde kışlık sebze fidesi dağıtım yaptı.

Fide dağıtımının önemine değinen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kırsal kalkınmayı önemsediklerini ve üreticileri desteklediklerini belirtti. Başkan Tokat, “Milas Belediyesi olarak sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilecek etkinlikle birlikte kışlık sebze fidesi dağıtım etkinliğimizi yarın Kızılcayıkık Mahallemizde düzenleyeceğiz. Her zaman her koşulda üreticimizin yanında olduk ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.