Milas Belediyesi’nden üreticiye fide desteği
Muğla’da Milas Belediyesi, ‘Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma’ hamlesi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri tarımsal üretimi teşvik etmek etmek için çiftçiye kışlık sebze fidesi dağıtımı yaptı.
Milas Belediyesi, ilçedeki üreticiyi destekelemeye devam ediyor. Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Kızılcayıkık Mahallesi’nde kışlık sebze fidesi dağıtım yaptı.
Fide dağıtımının önemine değinen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kırsal kalkınmayı önemsediklerini ve üreticileri desteklediklerini belirtti. Başkan Tokat, “Milas Belediyesi olarak sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilecek etkinlikle birlikte kışlık sebze fidesi dağıtım etkinliğimizi yarın Kızılcayıkık Mahallemizde düzenleyeceğiz. Her zaman her koşulda üreticimizin yanında olduk ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
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