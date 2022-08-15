Milas için büyük yatırımlar başlıyor

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:18

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın ‘2022 yılının Milas için yatırım yılı olacak’ açıklamalarının ardından ekipler hizmet üretmeye ve projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu yılın ilk döneminde birçok projeyi hayata geçiren Milas Belediyesi, yılın ikinci döneminde de projelerini bir bir tamamlayacak.

“MİLAS İÇİN 5 BÜYÜK YATIRIM İHALEYE ÇIKIYOR”

İlçenin en önemli mekanları, Milas için 5 büyük yatırım ihaleye çıkıyor. Milas’ın tarihsel ve kültürel olarak en önemli değerlerinden olan Baltalıkapı için hazırlanan Sokak Sağlıklaştırma Projesi 16 Ağustos 2022 tarihinde ihaleye çıkacak. İhale aşamasının tamamlanması ve gerekli imzaların atılmasıyla birlikte çalışmalar başlayacak. Geçmişten bugüne kent için çok değerli bir alan olan Geleneksel Milas Salı Pazarı’nın Çatı Örtüsü’nün yapılması projesi de 19 Ağustos günü ihaleye çıkıyor.

CEMEVİ VE SAĞLIK EVİ DE İHALEYE ÇIKIYOR

Gerekli proje çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ihale aşamasına gelen bir diğer proje Cemevi Projesi de 25 Ağustos günü, Sağlık Evi yapımının ihalesi de 31 Ağustos günü gerçekleştirilecek. Kentsel Donatı Elemanları Alımı işi de 23 Ağustos da ihaleye çıkacak. İhale aşamasının tamamlanması ve resmi prosedürün bitmesiyle birlikte çalışmalar hemen başlayacak.

BAŞKAN TOKAT: MİLAS’I BÜYÜK YATIRIMLARLA BULUŞTURACAĞIZ

İhale aşamasına gelen çalışmalarla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Çalışmalarımızı bir bir tamamlıyoruz ve birçok çalışmamızın proje aşamasını tamamlayıp ihale aşamasına getirdik. İhalelerimizi tamamlamamızla birlikte kentimiz için insanımız için çok önemli projeleri hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.