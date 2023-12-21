Milas Kültür Merkezi için imzalar atıldı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:40

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:40

Muğla’da yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas’a kültür, sanat alanında hizmet edecek, sosyal hayatı zenginleştirecek Milas Kültür Merkezi için yüklenici firma ile imzaları attı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün seçim vaatlerinden biri olan Milas Kültür Merkezi 203 Milyon 853 Bin TL’ye mal olacak. Kültür Merkezi’nin 420 günde tamamlanması ve hizmete açılması hedefleniyor.

6 bin 544 metrekare yapı inşaat alanına sahip olacak Milas Kültür Merkezi’nde 455 kişilik ana salon, 90 kişilik seminer salonu, kent sahnesi, fuaye ve sergi alanları, atölyeler, kafeterya, VIP odası, kulisler, makyaj odaları, terzi, dekor onarım, projeksiyon, simultane çeviri odası, kapalı, açık otopark alanı ve çatısında 160 kw kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali bulunacak.

GÜRÜN: MİLASIMIZA ÇOK YAKIŞACAK

Muğla’nın birbirinden değerli 13 ilçesi ile turizm, tarım ve kültür kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kültür ve sanata bir arada hizmet edecek Kültür Merkezi’ni uygarlıkların başkenti Milas’a en kısa sürede kazandıracaklarını belirtti. Başkan Gürün; “Tarihi ve kültürü ile zengin bir geçmişe sahip Milas ilçemize uzun yıllar hizmet edecek Milas Kültür Merkezi yapımına başlıyoruz. Özellikleri ile birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak, hemşehrilik duygularını arttıracak bu merkez Milasımıza çok yakışacak. Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan üst yapıya şehrimizi geleceğe örnek bir kent olarak taşıdık” dedi.