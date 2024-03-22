Milas-Söke Karayolu’nda feci kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

Yayınlanma: 22.03.2024 - 19:36

Güncelleme: 22.03.2024 - 19:37

Kaza, Milas Söke Karayolu Selimiye Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yolda güvenlik önlemi alan trafik jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.