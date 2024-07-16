Milas-Söke karayolunda kaza: Kontrolden çıkan otobüs apartmanın zemin katına girdi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 15:16

Güncelleme: 16.07.2024 - 15:39

Kaza, öğlen saatlerinde Söke Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Milas istikametinden Söke’ye giden Akdeniz Firması’na ait 09 AK 738 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra, yol kenarındaki bir apartmanın zemin katına girdi.

1 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtilen kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.