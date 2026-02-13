Milas’ta acele kamulaştırmaya karşı 96 dava: “Bu topraklar maden sahası değil, yaşam alanıdır”

Muğla’nın Milas ilçesi ile Akbelen ve İkizköy hattında yıllardır süren maden genişletme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. 10 Ocak 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile yüzlerce taşınmaz için yeniden acele kamulaştırma kararı alındı.

Acele kamulaştırma kararları; Milas’ın Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacahisar ve Karaağaç mahallelerindeki tarım alanları ile zeytinlikleri kapsıyor. Kamulaştırma kapsamına yalnızca tarım arazileri değil, köylülerin yaşadığı konutlar ve yerleşim alanları da dahil edildi.

96 AYRI DAVA AÇILDI

Kararlara karşı taşınmazları kamulaştırma kapsamına alınan yurttaşlar adına 200 parseli kapsayan toplam 96 ayrı dava açıldı.

Açılan davaların yalnızca bireysel mülkiyet hakkını değil; tarım alanlarının, zeytinliklerin ve köy yerleşimlerinin korunmasını amaçladığı vurgulandı.

Basın açıklamasında, acele kamulaştırma kararlarının mülkiyet hakkı, çevre hakkı, yaşam hakkı ve yerleşme özgürlüğü açısından ciddi hukuka aykırılıklar barındırdığı belirtildi.

Zeytinliklerin korunmasına ilişkin özel mevzuat ve önceki yargı kararlarının yok sayıldığı, devam eden davaların sonuçları beklenmeden yeni kararlar alındığı ifade edildi.

“ACELELİK HALİ YOK”

Açıklamada, acele kamulaştırmanın ancak gerçekten zorunlu ve istisnai durumlarda uygulanabilecek bir yöntem olduğu hatırlatılarak, bölgede böyle bir “acelelik” halinin bulunmadığı savunuldu.

Daha önce aynı alanlar için alınan bazı kamulaştırma kararlarının geri çekildiği ya da yeniden gündeme getirildiği belirtilerek, sürecin yurttaşlar üzerinde sürekli bir mülksüzleştirme baskısı yarattığı kaydedildi.

Köylüler ve avukatları, söz konusu uygulamanın acil bir kamu ihtiyacından değil, yıllardır sürdürülen maden genişletme politikasından kaynaklandığını dile getirdi.

15 ŞUBAT’TA MİTİNG KARARI

Acele kamulaştırmaya maruz kalan yurttaşların çağrısıyla 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 14.00’te Milas Atapark’ta “Acele Kamulaştırmaya Hayır” mitingi düzenlenecek.

İkizköylülerin avukatları tarafından yapılan açıklamada, “Bu topraklar yalnızca maden sahası değil, insanların evidir, yaşam alanıdır ve hukuk mücadelesi sonuna kadar sürdürülecektir” denildi.