Milas yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

İHA
19 Temmuz 2022 Salı, 19:34
Milas yangını kontrol altına alındı
Abone Ol google-news

Yangın, Gürçamlar Mahallesi Kaplankaya mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 6 helikopter ve 6 uçak ile havadan, 12 arazöz, 6 su tankeri ve 3 dozer ile karadan müdahale edildi. Yangın iki saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


muğla milas
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler