Milas zeytini için yaygınlaştırma hamlesi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:30

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında Milas ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait 276 dönüm arazi içerisinde bulunan zeytinlikler geliştirilecek. yapılacak uygulamalar ile atıl durumda olan ve bakımı yapılmadığı için yıllar içinde ürün vermez hale gelen zeytinliklerin bakımlı, daha verimli hale gelmesi sağlanacak.

Protokol kapsamında Milas'ta Gölyaka Mahallesi’nde mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan taşınmazda zeytin ve zeytinyağı üretim tesisi kurulacak.

GÜRÜN: KOOPERATİFLERLE BİRLİKTE HAKARET EDİYORUZ

Muğla’da tarım ve hayvancılığın en az turizm kadar önemli olduğunu ifaden eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, göreve geldikleri andan itibaren tarım ve hayvancılığın özellikle kooperatifler vasıtasıyla sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

İl genelinde kooperatifler ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Gürün, “Kooperatifler ile birlikte hareket etmemiz sonucunda şu anda dünyanın geldiği noktada tarım ve hayvancılığın ne kadar hayati bir şey olduğunu ve gıdası olmayan bir toplumun geleceğe taşınamayacağını gördük. Ben umutsuz değilim. Hala betonlaşmamış topraklarımız var. Bu topraklarımızın korunması ile ilgili de Muğla’da büyük bir hassasiyet oluştu. Bu noktada bugün Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile yaptığımız protokol çok önemli. Protokol kapsamında mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan 276 dönüm zeytinlik arazimizde kooperatifimiz ile birlikte çalışma yapacağız. Zeytinlerimizi aşılayacağız. Hem kooperatifimize destek olacağız, hem de milli varlığımız olan ürünlerimizi zenginleştireceğiz. Bu çabamızla da Türkiye’de ilk defa böyle bir işbirliğinin örneğini vereceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.