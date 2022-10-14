Milas’ta üreticiye tohum hibesi

14 Ekim 2022 Cuma, 09:29

Gelecek dönemlerin en kritik sektörleri arasında gösterilen ve topraktan kopan çiftçinin geri gelmediği raporlarla belgelenen tarımda, üreticiye verdiği desteklemelerle çiftçinin yanında duran Milas Belediyesi, yüzde 50 hibeli buğday tohumu desteklemesi ile 12 mahallede üreticinin yüzünü güldürdü.

Alaçam, Balcılar, Beyciler, Çamköy, Demirciler, Ekizköy, Hasanlar, Karacahisar, Kısırlar, Kuzyaka, Söğütçük ve Ulaş mahallesindeki üreticilerin yararlanacağı destekleme başvurularının 17-21 Ekim tarihleri arasında Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne şahsen yapılacağı bildirildi.

“400 KİŞİYE 60 TON BUĞDAY TOHUMU”

Toplumsal kalkınmanın bel kemiğini oluşturan tarımsal faaliyetlere verilecek her ölçekteki desteğin büyük önem taşıdığını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Yaptığımız ön çalışmaların sonucunda 12 mahallede, 3 - 10 dönüm arasında toprağı olan yaklaşık 400 kişiye 60 ton buğday tohumu dağıtmayı hedefliyoruz. Projemizin ön çalışmalarını Ziraat Odası ile birlikte yürüttük. Mahallelerimizi belirlerken bölgenin fiziki şartlarını göz önünde bulundurarak susuz tarımın yapıldığı bölgeleri tespit etmeye özen gösterdik” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ekonomik sıkıntılar ve buna bağlı oluşan sermaye yetersizliği nedeniyle üreticinin topraktan koptuğunun altını çizen Başkan Tokat; “Küçük üreticinin yüzü gülmediği sürece tarımda hareketlilik sağlanması mümkün değildir. Küçük çiftçi ürettiğini pazara sunabilmelidir. Aksi halde tarım alanında yaşanan sorunlar daha da artacaktır. Yaptığımız desteklemelerle sürdürülebilir tarıma katkı sağlamayı kendimize ilke edindik. Tarımda çığ gibi büyüyen sorunlara Milas Belediyesi olarak imkanlarımız çerçevesinde ‘dur’ demek istiyoruz. Bu doğrultuda ekiplerimiz ile birlikte fikir üretmeye, ürettiğimiz fikirleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.