Milas'ta yanan alanlar küllerinden doğuyor

23 Aralık 2021 Perşembe, 16:53

Milas 2021 yazını yangınlarla geçirdi. Ülkenin dört bir yanında ortaya çıkan yangınlarda, onbinlerce hektar alan yandı, yüzlerce yıllık ağaçlar kül oldu, tespiti mümkün olmayacak sayıda orman canlısı yaşamını yitirdi. Milas Belediyesi ve İzmit Belediyesi, büyük yangından etkilenen bölgede 'Küllerimizden Doğuyoruz, hem doğayı koruyor hem de umutlarımızı yeşertiyoruz' sloganıyla zeytin fidanı dağıtımı ve dikimi gerçekleştirdi. Zeytin fidanları Gürceğiz, Akçakaya ve Bayır mahallelerinde vatandaşlara dağıtıldı. Fidan dağıtımının yapılmasının ardından Gürceğiz Mahallesi’nde bulunan dikim alanında fidanlar toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

Etkinlikte konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hürriyet Kaplan’a sizler adına şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce de buraya gelip özellikle yangın acımızı paylaşmak, katkı ve destekleriyle yaralarımızı sarma konusunda çok kadirşinas bir tavır gösterdiler. O bizim acımızı ve sızımızı aynı şekilde hissediyor. Bu vesileyle de yangından sonra da bizle gönül bağını koparmadılar. Yaptıkları kampanyayla bize desteklerini sürdürdüler. Yanan ormanlarımızla birlikte zeytinciliğimiz, arıcılığımız zarar gördü. Zeytincimizin yarasına merhem olabilme adına böyle çok duygulandırıcı bir kampanyayla bize destek oldular. Vatandaşlarımıza destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Tokat; “Bölgemiz köylüleri adına sizlere minnettarız. Bu yaşanan acılar unutulmaz. Sizlerin gösterdiği bu destek ve katkılarda unutulmaz. Her zaman hatırlayacağımız katkılar olacak. Zeytinciliğimizi desteklemek ve geliştirmek için de üreticilerimize hem fidan dağıtımı hem de fidan dikimi yapılacak. Biz her zaman üreticinin ve üretimin yanındayız. Sadece zeytincilikte değil diğer alanlarda da bu desteklerimizi önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz” dedi.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ise “Gürceğiz mahallemize kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Büyük geçmiş olsun. Umarım bu acılar tekrarlanmaz. Bizim de çorbada tuzumuz olsun katkımız olsun istedik. Bu acınızı paylaşmak için geldik buraya. Sizlere de buraya geldiğiniz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Acısız günlerde tekrar görüşmek dileğiyle” dedi.

Tören, konuşmaların yapılmasının ardından dikim alanda fidanların toprakla buluşmasıyla son buldu.