Millet bahçelerinin maliyeti 13 milyar TL!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Doğaseverliği “Millet bahçesinden” ibaret sanan AKP iktidarı geçen aylarda 151 millet bahçesinin hizmete açıldığını, 44’ünün ise inşasının tamamladığını açıkladı. Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) maliyetin açıklanması yönünde başvuru yaptı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kayıtlarımızda böyle bir bilgi bulunmamaktadır” denildi.

Bunun üzerine Cumhuriyet millet bahçesi ihalelerini inceledi. Buna göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2019’dan bu yana 191 “Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için ihale düzenlendi. Ortalama 69 milyon 583 bin TL değerindeki ihalelerin toplam bedeli ise 13 milyar 290 milyon 387 bin TL olarak kayıtlara geçti. Bakanlığın en çok çalıştığı şirketlerin arasında ise KaySa İnşaat, Reman İnşaat ve Abad Proje Yapı yer aldı