"Millet iradesine sahip çıkıyor" mitinginin 40’ıncısı Şile’de... Özel: 'Bakan evlatlarının dönemi bitecek, vatan evlatlarının dönemi başlayacak'

CHP, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet iradesine sahip çıkıyor' mitinglerini düzenlemeye devam ediyor.

Her hafta sonu farklı bir ilde her hafta içi İstanbul'un farklı bir ilçesinde yapılan mitinglerin 40'ıncısı ve bugünkü adresi Şile oldu.

Farklı kesimlerden birçok yurttaş ellerinde bayraklarla cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki göstermek için alanda 'Her şey çok güzel olacak' diye sloganlar atmaya başladı.

İMAMOĞLU: İKTİDARA GELDİĞİMİZDE PARTİZANLIĞA, AYRIMCILIĞA, ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür Çelik, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okumak için sahneye çıktı.

İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

“Merhaba Şile'nin güzel insanları köylüsü çiftçisi Balıkçısı esnafı hepinizi sevgiyle hasretle selamlıyorum. Aramızda duvarlar demir parmaklıklar olsa da sizinle meydanlarda buluşabilmek bana umut veriyor. Yarına geleceğin güzel Türkiye'sine olan inancım daha da perçinleniyor. Sizlere adaletsizliğe uğramış, hakları elinden alınmış herkese Umut oluyorsunuz. Sağ olun, var olun, hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

Milletin iradesini hiçe sayanlar, güdümlü yargının arkasına saklanarak koltuklarını korumaya çalışanlar 2 hafta önce de Şilelilerin idaresini gasp etmeye çalıştılar. Özgür Kabadayı başkanımızın özgürlüğünü elinden alanların dertleri hukuk değil, dertleri hukuk olsaydı Özgür Kabadayı başkanımızın kendinden önceki döneme ait ortaya çıkarttığı 30 usulsüz dosyanın peşine düşerlerdi. Onların derdi millet değil, dertleri millet olsa; milletin seçtiği yöneticileri sudan sebeplerle tutuklamazlardı. Bizlerin tutuksuz yargılanmasına tahammül edemeyenlerin hukuka tahammülü yok. Milletin iradesine tahammülü yok. Onların derdi Şile'yi tam 20 yıl sonra kaybetmiş olmaları. Onların derdi belediyelerden sonra hükümeti de kaybedecek olmaları. Hükümetler gelir gider demokrasinin gereği budur. Millet ne derse o olur Cumhuriyet budur. Cumhuriyeti ve demokrasiyi içine sindiremeyenlere milletin iradesini kabullenemeyenlere milletimiz de kabullenmez, Şile de kabullenmez, Şırnak da kabullenmez. 2019'dan bu yana Şile'de yaptığımız muazzam yatırımları, getirdiğimiz hizmetleri sizler çok iyi biliyorsunuz. Şile'nin köylerine, Şile'nin yollarına, altyapısına, içme suyuna, çiftçisine hizmetlerimiz saymakla bitmez. Şile’yi ihmal edenlere inat Şile'nin çözülemez denen sorunlarını 6 yılda biz çözdük. Yuvamız İstanbul kreşlerimizi çocuklarımızın ailelerimizin hizmetine sunduk, tarıma ve üreticiye destek olduk, balıkçılara destek olduk, bölgesel istihdama destek olduk, ihtiyacı olan ailelerimize destek olduk, gençlerimize burs sağladık. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi Şile’de arkada bırakmadık. Şile'ye 2024'ten sonra hangi gözle baktıysak öncesinde de aynı gözle baktık. Şile Belediyesi'nin hangi partiden olduğunu aklımıza bile getirmeden tam bir eşitlik ve adalet duygusuyla hareket ettik. Toz zerresi kadar partizanlık hiç yapmadık. İktidara geldiğimizde partizanlığa, ayrımcılığa, asla geçit vermeyeceğiz.

Çünkü bizim derdimiz; herkes için, her yerde adaleti sağlamak. Yalnız mahkemelerde değil, elde edilen gelirde, ödenen vergide adaleti sağlayacağız. Okula aç gidip gelen, eşit kalitede eğitim imkanına kavuşamayan çocuklar için adaleti sağlayacağız. Parası yetmediği için, kaliteli sağlık hizmetine ulaşamayanlar için adaleti sağlayacağız. Geleceğe ilişkin umutları tükenen, yaşama sevinçlerini kaybetmekte olan gençler için adaleti sağlayacağız. Hiç kimse mülakat mağduru olmasın, herkes hak ettiği işe hakkıyla girebilsin, huzurla çalışabilsin diye adaleti sağlayacağız. Kamu kaynaklarından adil biçimde yararlanamayan tüm üreticiler, girişimciler için adaleti sağlayacağız. Gelişmiş ülkelerdeki çalışma koşullarına ve haklara sahip olmayan tüm çalışanlar için adaleti sağlayacağız. Başka ülkelerin emeklilerinin gelir ve yaşam koşullarına gıpta ile bakan emeklilerimiz için adaleti sağlayacağız. Cinsiyeti, kökeni, inancı, yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan, haksızlığa uğradığını hisseden herkes için adaleti sağlayacağız.”

“Bizim derdimiz; adalet temeli üstünde yükselen, vatandaş karşısında haddini bilen bir devlet inşa etmek. Bizim derdimiz; devleti istisnasız herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi haline getirmek. Ekonomimiz, teknolojimiz, sanayimiz ancak böyle gelişir. Devletimiz, ülkemiz, ancak böyle güçlenir. Herkes için, her yerde adaletin ve hürriyetin hakim olduğu bir ülkenin özgüvenli, birbirine yürekten bağlı vatandaşlarına hiçbir güç diz çöktüremez. Bizim güçlü devletten, zengin milletten, özgür yurttaşlardan, büyük Türkiye’den anladığımız budur. Hükümet programımızı, iktidar projelerimizi tek tek açıkladıkça, göreceksiniz ki biz, ruhunda adalet ve hürriyet olan, bir büyük demokrasi devrimi yapmaya geliyoruz. Bu zulümler bitecek, bu karanlık dağılacak. Biz, hep ayakta kalacağız. Hep bir arada, hep omuz omuza olacağız. Ve her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ÖZEL: "DAHA KALABALIK OLAMAZDIK!"

İmamoğlu'nun mesajının okunmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı. Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Şile'de miting mi olur, nerden bulacaksın o kadar insanı, dediler. Dedik ki Şile'de miting olmaz, biz Şile'ye mitinge değil eylem yapmaya gidiyoruz. Daha kalabalık olabilir miydik? Olamazdık. Kim varsa bu akşam Atatürk Meydanı'nda!"

Devam ediyor...