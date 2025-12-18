Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin yeni adresi belli oldu

‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin yeni adresi belli oldu

18.12.2025 22:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin yeni adresi belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

CHP, 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlattığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerini sürdürüyor.

76’ncı mitingi düzenleyecek olan CHP paylaşımında şu ifadelere yer vererek çağrı yaptı:

Image

“Cumartesi günü millet iradesinin sesi; serhat şehri, Avrupa’ya açılan kapımız Edirne’den yükselecek.

Adalete de özgürlüğe de demokrasiye de yine milletimizle meydanlarda sahip çıkacağız!

Sonuna kadar mücadele edecek, halkın iktidarı kuracak, herkesin yüzünü güldüreceğiz!”

İlgili Konular: #Miting #adres