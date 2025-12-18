‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginin yeni adresi belli oldu

CHP, 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlattığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerini sürdürüyor.

76’ncı mitingi düzenleyecek olan CHP paylaşımında şu ifadelere yer vererek çağrı yaptı:

“Cumartesi günü millet iradesinin sesi; serhat şehri, Avrupa’ya açılan kapımız Edirne’den yükselecek.

Adalete de özgürlüğe de demokrasiye de yine milletimizle meydanlarda sahip çıkacağız!

Sonuna kadar mücadele edecek, halkın iktidarı kuracak, herkesin yüzünü güldüreceğiz!”