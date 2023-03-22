Millet İttifakı'nda liste mesaisi: İşte masadaki formüller

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:29

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 10:29

CHP'den sonra İYİ Parti de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.

NTV'nin haberine göre; Millet İttifakı'nda sıradaki kritik gündem ise milletvekili aday listelerinin hazırlanması olarak belirtiliyor. En çok milletvekili çıkarabilmek için formüller üzerinde çalışılıyor.

41 ilde her siyasi parti kendi amblemiyle seçimlere girecek.

20’ye yakın ilde 6 siyasi partinin ortak liste çıkarması, bazı illerde Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek partisinin üçlü ittifak yapması gibi formüller devrede.

ORTAK LİSTE ŞARTI

Yeni seçim yasasıyla artık oy hesabı da değişti. Artık oyun büyük partiye milletvekili kazandırması sistemi sona erdiğinden bu oyların boşa gitmemesi için ortak listenin şart olduğuna vurgu yapılıyor.

İllerde güçlü olan partilerin listesine daha az oy alabilecek partilerin adaylarının alınması planlanıyor.

İYİ Parti’nin kendi listesini oluşturmaktan yana olduğu, CHP’nin ise dört siyasi partiye seçilebilecekleri noktalardan 25-30’a yakın milletvekilliği vermesi gündemde.

HDP'DEN KARAR

HDP'nin de bugün cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenirken aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vermesi bekleniyor.