Millete yasak, AKP’ye serbest

Yayınlanma: 05.05.2023 - 09:16

Güncelleme: 05.05.2023 - 10:18

14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken, AKP iktidar ile Millet ittifakı arasındaki adaletsiz yarış tartışma konusu olmaya devam ediyor. İzmir’de kentin kalbi olan Konak Meydanı’nda seçim yasakları AKP’ye işlemedi.

Millet İttifakı’nın seçim çalışmalarına kapalı meydana getirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tanıtım TIR'ı önünde Bakan ve İzmir milletvekili adayı Mehmet Kasapoğlu ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişleriyle gün boyunca propaganda yapılıyor.

Gençlere bakanlığın spor yatırımlarının tanıtılması amacıyla getirilen TIR'ın seçim propagandasına paravan olarak kullanılmasına ve aynı alanda Millet İttifakı’na izin verilmemesine tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, “Biz Konak Meydanı’nda aynı alanda seçim çalışması yapamıyoruz. Seçim yasakları bir tek CHP’ye mi işliyor? Yazıklar olsun” dedi.

KÜÇÜKOĞULLARINDAN: İKTİDAR, DEVLETİ SEÇİM İÇİN KULLANIYOR

CHP Konak İlçe Başkanı Küçükoğullarından İzmir’in göbeğindeki manzaraya tepkisini “AKP iktidarı üyeleri, devletin tüm kurumlarını ve kuruluşlarını her şeyiyle seçim için kullanmaya devam ediyor. Bu iktidar, bu devleti seçim için kullanıyor. Biz gelirsek ilk önce bunu kaldıracağız. Bakanlığın imkanları ile orada vekil tanıtımı yapılıyor. Aynı Gençlik ve Spor Bakanlığı amatör kulüplere 8 milyar lira para dağıtıyor. Babalarının paralarını mı veriyorlar? Bu para halkın parası. Bu nedir, rüşvet midir? Bakan kendi evindeki bilezikleri mi bozdurdu da dağıtıyor? Biz Konak Meydanı’nda aynı alanda bırakın seçim çalışmasını, stant koymak için dahi başvuru yapamıyoruz, kabul edilmiyor. Çünkü burası yasaklı alanlar arasında yer alıyor, seçimle ilgili siyasi propaganda yapılamasına izin verilmeyen bir yer. Bakan istifa etmemiş, halen milletvekili burada bakanlığın tırıyla kendi reklamını yapıyor. Bize yasak olan onlara niye serbest? Kimin parasıyla kime reklam yapıyorsunuz? Bir kere bu yapılan seçim kanununa aykırıdır. Seçim yasakları yok mu? Seçim yasakları bir tek CHP’ye mi işliyor? Yazıklar olsun” diyerek dile getirdi.