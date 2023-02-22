Milletimiz vicdan defterine yazdı: Biz de not ettik...

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yaşananların ardından yaptığı açıklamada “Şimdilik biz de not ediyoruz” demişti. Erdoğan, deprem öncesinde sonrasında yapılan hataları eleştirenleri hedef almıştı.

Cumhuriyet gazetesi olarak bu süreçte vatandaşların not ettiklerini bir araya getirdik. Ortaya uzun bir liste çıktı.

48 saat boyunca enkazlara müdahale edilmediğini, pek çok yurttaşımızın bu nedenle kurtarılamadığını

Askerin sahaya çok geç çıkarıldığını

Enkazların kaldırılmasında sosyal medya kilit rol oynarken Twitter’ın engellenmesini

Yıkılan binaların inşaatına imza atanları, göz yumanları, yol verenleri, destek olanları

Yıkılan kamu binalarını, Hatay Havalimanı’nı, yıkılacak raporu ortada dururken insanlara mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi’ni

Cumhurbaşkanının muhalefetteki belediyeleri depremden sonra arama konusunda bile yaptığı ayrımcılığı

AFAD’dan Aile Bakanlığı’na kadar afetlere müdahaledeki kritik yöneticilerin Diyanet personeli ve ilahiyat mezunu çıkmasını

Borsa’nın 2 gün açık tutularak deprem bölgesindeki yurttaşların soyulmasına göz yumulmasını

Yurttaşlarımız enkaz altında kurtarılmayı beklerken sela okutanları

Günler sonra bölgeye gelen yardımların dağıtımındaki kaosu, 15 gün sonra bile tuvalet ve çadır bulunamamasını

Ölü sayılarının gizlenmesini

(Depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi Eski SSK binasının A blokunun depreme dayanıklılık testinin olumsuz olduğunun daha önce raporla tespit edildiği ortaya çıkmıştı.)



Müteahhitlerden önce sosyal medyada mesaj atanların gözaltına alınmasını

Enkaz altından insandan önce çıkarılan banka kasasını

Gelmeyen arama kurtarma ekiplerini beklerken donarak öldüğünü gördüğümüz insanlarımızı

Acılı vatandaşa mikrofon uzatmayan, sesini kısan, konuşunca susturan gazetecileri

Zaten halkın olan parayı halka aktarmak yerine yardım kampanyasında gösteri yapanları, yardımdan teşvik çıkaranları

Yıllardır beklenen depreme hiçbir hazırlık yapmayan kamu kuruluşlarını

(CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’ya deprem için giden AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP’li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi ve AKP M.Vekili Adayı Adayı’nın gülerken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntüler büyük tepki çekmişti.)



İlk konuşmasında “Cumhur ittifakı sahada” açıklaması yapan AKP sözcüsünü

Vatandaşları tehdit eden, acılarına duyarsız kalıp kahkaha atan, ilgisiz davranan kamu görevlilerini

Başta AHBAP olmak üzere halka emir beklemeden yardım eden kuruluşlara çıkarılan zorlukları, itibarsızlaştırma kampanyalarını

Saatlerce kazı yapan yardım görevlilerini kurtarma sırasında uzaklaştırarak önlükleriyle kendi kurtarmış gibi şov yapanları

İşlemeyen karayolunu uzun konvoyuyla daha da işlemez hale getiren cumhurbaşkanını

Milyarlarca kâra rağmen çöken iletişim şirketlerini, depremden sonra fatura göndermeye devam etmelerini

“Nerede bu devlet” diyen vatandaşları devlet düşmanı ilan ederek sopa gösterenleri

Yardım için çalışan belediyelere halen müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı’nı

Muhalefetin elindeki belediyelerin yardım kamyonlarının önünün kesilip valilik logolarının yapıştırılmasını

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üzerine yürüyerek hakaret eden AKP’li eski Kahramanmaraş milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nu ve müteahhitlik bağlantılarını

(Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerde yaşanan can kayıplarıyla birlikte hayatını kaybeden yurttaşların defin işlemleriyle ilgili görüntüler de gündem konusu olmuştu. Kimi kentlerde cesetlerin çeşitli kurumların önlerinde ve sokaklarda bekletildiği görüntülenmişti.)



Cumhurbaşkanının danışman yaptığı kişinin Düzce depreminden yıkılan apartmanın müteahhiti çıkmasını, ortağının AKP vekili olmasını

Kameralar önünde para sayarak depremzedeye veren imamı, meyve suyu ve keki fotoğraf şovuyla çocuğa veren AKP’liyi, yardım kolilerinin önünde poz veren siyasetçileri, yardımı mağdurları utandıracak şova dönüştürenleri

Deprem dramını, çadıra “antre”den girerek şirinleştiren yandaş medyayı

Vatandaşa yıkım için “kader planı” diyen, eleştirenleri “not ediyoruz” diye tehdit eden Erdoğan’ın konuşmalarını

Mallarına bir günde zam yapan fırsatçıları

Enkaz ortadayken “seçimi erteleyelim” tartışması yapan siyasetçiyi

Çekim yapmak için AFAD’ı bekleyen devlet televizyonunu

Memleketine bugün gidebilen, karşı apartmanı yıkılınca memleketindeki konağının kapısını kilitli tutan hükümet ortağı Devlet Bahçeli’yi

‘Evlatlık alınan depremzedeyle evlenilebilir’ diyen Diyanet’i

(AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş’in depremden 13 gün sonra gittiği çadır kentte çıplak ayaklı bir çocuğa lüks arabasının önünde meyve suyu ve kek verirken fotoğraf çektirip paylaşması eleştirilere yol açmıştı.)



Sümenaltı edilen deprem raporlarını

İnşaat evraklarının olduğu tek katlı binayı apar topar yıkmaya karar verenleri

İskenderun Limanı’nda günlerce söndürülemeyen yangını

Her durumda eğitimin feda edilmesini, otelleri-konukevlerini-kamu binalarını boş tutup öğrencileri yurttan çıkarmayı

Bölgeye günlerce tuvalet bile götürmeyi beceremeyen, kaldırımlardan ceset toplayamayan, vatandaşı halen çadırsız bırakan organizasyonsuzluğu

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