Milletimiz vicdan defterine yazdı: Biz de not ettik...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde “Cumhur İttifakı olarak sahadayız” diyen iktidar eleştirenlere hakaret etti. Bu süreçte yurttaşların not ettiklerini bir araya getirdik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yaşananların ardından yaptığı açıklamada “Şimdilik biz de not ediyoruz” demişti. Erdoğan, deprem öncesinde sonrasında yapılan hataları eleştirenleri hedef almıştı.
Cumhuriyet gazetesi olarak bu süreçte vatandaşların not ettiklerini bir araya getirdik. Ortaya uzun bir liste çıktı.
- 48 saat boyunca enkazlara müdahale edilmediğini, pek çok yurttaşımızın bu nedenle kurtarılamadığını
- Askerin sahaya çok geç çıkarıldığını
- Enkazların kaldırılmasında sosyal medya kilit rol oynarken Twitter’ın engellenmesini
- Yıkılan binaların inşaatına imza atanları, göz yumanları, yol verenleri, destek olanları
- Yıkılan kamu binalarını, Hatay Havalimanı’nı, yıkılacak raporu ortada dururken insanlara mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi’ni
- Cumhurbaşkanının muhalefetteki belediyeleri depremden sonra arama konusunda bile yaptığı ayrımcılığı
- AFAD’dan Aile Bakanlığı’na kadar afetlere müdahaledeki kritik yöneticilerin Diyanet personeli ve ilahiyat mezunu çıkmasını
- Borsa’nın 2 gün açık tutularak deprem bölgesindeki yurttaşların soyulmasına göz yumulmasını
- Yurttaşlarımız enkaz altında kurtarılmayı beklerken sela okutanları
- Günler sonra bölgeye gelen yardımların dağıtımındaki kaosu, 15 gün sonra bile tuvalet ve çadır bulunamamasını
- Ölü sayılarının gizlenmesini
(Depremde yıkılan İskenderun Devlet
Hastanesi Eski SSK binasının A
blokunun depreme dayanıklılık testinin
olumsuz olduğunun daha önce raporla
tespit edildiği ortaya çıkmıştı.)
- Müteahhitlerden önce sosyal medyada mesaj atanların gözaltına alınmasını
- Enkaz altından insandan önce çıkarılan banka kasasını
- Gelmeyen arama kurtarma ekiplerini beklerken donarak öldüğünü gördüğümüz insanlarımızı
- Acılı vatandaşa mikrofon uzatmayan, sesini kısan, konuşunca susturan gazetecileri
- Zaten halkın olan parayı halka aktarmak yerine yardım kampanyasında gösteri yapanları, yardımdan teşvik çıkaranları
- Yıllardır beklenen depreme hiçbir hazırlık yapmayan kamu kuruluşlarını
(CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’ya deprem için giden
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP’li Haliliye Belediye Başkanı
Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi ve
AKP M.Vekili Adayı Adayı’nın gülerken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya
hesabından paylaşmıştı. Görüntüler büyük tepki çekmişti.)
- İlk konuşmasında “Cumhur ittifakı sahada” açıklaması yapan AKP sözcüsünü
- Vatandaşları tehdit eden, acılarına duyarsız kalıp kahkaha atan, ilgisiz davranan kamu görevlilerini
- Başta AHBAP olmak üzere halka emir beklemeden yardım eden kuruluşlara çıkarılan zorlukları, itibarsızlaştırma kampanyalarını
- Saatlerce kazı yapan yardım görevlilerini kurtarma sırasında uzaklaştırarak önlükleriyle kendi kurtarmış gibi şov yapanları
- İşlemeyen karayolunu uzun konvoyuyla daha da işlemez hale getiren cumhurbaşkanını
- Milyarlarca kâra rağmen çöken iletişim şirketlerini, depremden sonra fatura göndermeye devam etmelerini
- “Nerede bu devlet” diyen vatandaşları devlet düşmanı ilan ederek sopa gösterenleri
- Yardım için çalışan belediyelere halen müfettiş gönderen İçişleri Bakanlığı’nı
- Muhalefetin elindeki belediyelerin yardım kamyonlarının önünün kesilip valilik logolarının yapıştırılmasını
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üzerine yürüyerek hakaret eden AKP’li eski Kahramanmaraş milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nu ve müteahhitlik bağlantılarını
(Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu
illerde yaşanan can kayıplarıyla birlikte hayatını
kaybeden yurttaşların defin işlemleriyle ilgili
görüntüler de gündem konusu olmuştu. Kimi
kentlerde cesetlerin çeşitli kurumların önlerinde
ve sokaklarda bekletildiği görüntülenmişti.)
- Cumhurbaşkanının danışman yaptığı kişinin Düzce depreminden yıkılan apartmanın müteahhiti çıkmasını, ortağının AKP vekili olmasını
- Kameralar önünde para sayarak depremzedeye veren imamı, meyve suyu ve keki fotoğraf şovuyla çocuğa veren AKP’liyi, yardım kolilerinin önünde poz veren siyasetçileri, yardımı mağdurları utandıracak şova dönüştürenleri
- Deprem dramını, çadıra “antre”den girerek şirinleştiren yandaş medyayı
- Vatandaşa yıkım için “kader planı” diyen, eleştirenleri “not ediyoruz” diye tehdit eden Erdoğan’ın konuşmalarını
- Mallarına bir günde zam yapan fırsatçıları
- Enkaz ortadayken “seçimi erteleyelim” tartışması yapan siyasetçiyi
- Çekim yapmak için AFAD’ı bekleyen devlet televizyonunu
- Memleketine bugün gidebilen, karşı apartmanı yıkılınca memleketindeki konağının kapısını kilitli tutan hükümet ortağı Devlet Bahçeli’yi
- ‘Evlatlık alınan depremzedeyle evlenilebilir’ diyen Diyanet’i
(AKP Genel Merkez Kadın Kolları
MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş’in
depremden 13 gün sonra gittiği çadır
kentte çıplak ayaklı bir çocuğa lüks
arabasının önünde meyve suyu ve
kek verirken fotoğraf çektirip
paylaşması eleştirilere yol açmıştı.)
- Sümenaltı edilen deprem raporlarını
- İnşaat evraklarının olduğu tek katlı binayı apar topar yıkmaya karar verenleri
- İskenderun Limanı’nda günlerce söndürülemeyen yangını
- Her durumda eğitimin feda edilmesini, otelleri-konukevlerini-kamu binalarını boş tutup öğrencileri yurttan çıkarmayı
- Bölgeye günlerce tuvalet bile götürmeyi beceremeyen, kaldırımlardan ceset toplayamayan, vatandaşı halen çadırsız bırakan organizasyonsuzluğu
NOT ETTİK...
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