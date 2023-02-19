Deprem mezarlığındaki notlar yürek sızlattı: Süper kahramanım, babam

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:01

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 17:19

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Osmaniye oldu. Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'nda oluşturulan deprem mezarlığında defin işlemleri sürerken, kentte 991 yurttaş hayatını kaybetti, 2 bin 606 yurttaş da yaralandı.

Defnedilen depremzedelerin mezarlarına gelinlik, duvak, çocuk terliği, Türk bayrağı, okul çantası ve oyuncak bırakıldığı görüldü. Mezarlığı ziyarete gelenler, gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Hayatını kaybeden Abdullah Önal'ın mezarının başına yerleştirilen ahşaba, çocuğunun "Süper kahramanım, babam" yazması yürekleri sızlattı.

"BİR SÜRÜ ACI HİKAYE VAR"

Hatay'da enkaz altında kalan yakınlarının cenazesine katılmak için mezarlığa geldiğini söyleyen Nuri Aytaş adlı yurttaş şöyle konuştu:

"Arkadaşımın kuzeninin annesi, babası ve 3 çocuğu vefat etti. Dün enkazdan çıkardılar. Bugün de defnedeceğiz. Acı bir olay, tarifi yok. Mezarlığa baktığımız zaman bir sürü acı hikaye var. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Geldiğimde baktım, küçük bebekler, 5-6 yaşlarında çocuklar var, okul çantalarını koymuşlar. Yürek dayanmıyor. Söyleyecek fazla bir şey yok. Parçalanıyoruz. Nasıl toparlarız bilmiyoruz, ama inşallah toparlamaya çalışacağız."

"CENAZELERİ ELLERİMİZLE ÇIKARDIK"

Depremde 16 yakınını ve yüzlerce arkadaşını kaybettiğini belirten Osman Demirkaynak adlı yurttaş ise, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzücü ve çok büyük bir felaket yaşadık, tarifi yok. Bugün de arkadaşımın kabrini ziyarete geldim. 6 kişilik bir aileden 4 kişi vefat etti. Cenazeleri ellerimizle çıkardık. Onları ziyarete geldik. Bir aile gitti, tarifi yok. Çocukluk arkadaşım, komşum, birçok samimi olduğum insanı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Kimi mezarlarda al bayrak var, kiminde gelinlik, kiminde ise oyuncak var. Hikayesini bilmediğimiz bir sürü insan var. İnsanlar mezarların üstüne o esnada bulabildikleri şeyleri koymuşlar. Anlatılmaz bir duygu. Ülkemize geçmiş olsun. Kolay kolay geçecek bir acı değil."