Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Samsun'da 29 Nisan 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol"ün, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 09:43
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Samsun'da 29 Nisan 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol"ün, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince onaylanması hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler ve eklemeler bulunuyor.


Milletlerarası Anlaşma haberleri Resmi Gazete haberleri

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanlığı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Yeni müfredat' sorusu kızdırdı: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den mikrofona 'elle' müdahale

'Yeni müfredat' sorusu kızdırdı: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den mikrofona 'elle' müdahale
Demet Özdemir Müge Anlı’ya çıktı: Görenler şaşırdı

Demet Özdemir Müge Anlı’ya çıktı: Görenler şaşırdı
Komşu elinde 26 yıl esir kalmıştı! Dünyayı sarsan davada önemli gelişme...

Komşu elinde 26 yıl esir kalmıştı! Dünyayı sarsan davada önemli gelişme...
Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!

Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!
AKP'li Özlem Zengin açıkladı: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek

AKP'li Özlem Zengin açıkladı: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!

Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!
Meteoroloji açıkladı: 24 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’

Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’