Milletvekili Karaca: 'İncirlik ve Kürecik üsleri kapatılsın, İsrail'i devlet olarak tanıma kararı geri alınsın'

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin çağrısı üzerine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa ve İç Tüzük’ün ilgili maddeleri uyarınca, “İsrail’in Gazze Saldırısı, Filistin Halkına Yaptığı Soykırım ve Zulu¨m ile Kıtlık Politikaları ve Bölgede Var Olan Gu¨ncel Duruma İlişkin TBMM’nin Bilgilendirilmesi” konulu olağanu¨stu¨ toplantı çağrı tezkeresi uyarınca bir araya geldi.

Grubu olan partilerin konuşmalarını tamamlamasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu olmayan partiler adına konuşmak üzere her bir partinin konuşmacısına beş dakika konuşma süresi verdi.

KARACA: "TÜRKİYE KİRLİ PLANIN İLERİ KARAKOLU ROLÜNDE"

Emek Partisi adına konuşan Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, hükümetin ABD Başkanı Donald Trump’a "dostum" diye hitap ettiğini belirterek "Erdoğan, kimi zaman İsrail’le söz dalaşına giriyor; ama Netanyahu’yla, Suudi saraylarıyla, Sisi’yle birlikte Amerikan emperyalizminin önderliğinde yeni bir Ortadoğu kurulması için çoktandır el ele çalışıyor. Burada hamasetle halkı kandırmaya çalışmayın. Bütün bu hamasetinize rağmen diplomatik ilişkiler sürüyor, milyarlarca dolarlık ticaret sürüyor. Kürecik’ten Mersin limanına kadar emperyalizme lojistik destek sürüyor. Üstüne üstlük NATO Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyorsunuz. NATO, Körfez Savaşı’nda olduğu gibi, bölgede müdahaleye peşinde. Türkiye ise bu kirli planın ileri karakolu rolünde" diye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump'ın ve Netenyahu’nun önünü açtığını ileri süren Karaca, "Suudi Arabistan, BAE ve Mısır sesini çıkarmıyor. Türkiye iktidarı da sözde Filistin dostu ama gerçekte bunların hiçbirinden farkı yok. TÜİK verilerine göre, Filistin’in kan gölüne çevrildiği bu yılın ilk yedi ayında, Filistin’e 20,8 milyon dolarlık ithalat yapılmış. Bu ithalat nedir, hangi kalemlerdir? Açıklamıyorsunuz! Adını biz koyalım: Bu kuzu postunda ticarettir. Halka yalan söylemeyin. İsrail’le ticareti sürdüren, Mersin’den silah gemilerinin yüklenmesine göz yuman, savunma fuarında İsrail’le iş yapan şirketleri ağırlayan, damat eliyle, işgal ordusuyla teçhizat ortaklı yapan bir iktidarın 'Filistin dostuyuz' demeye hakkı yoktur. Bu koskoca bir yalandır" dedi.

"NATO ZİRVESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPILARAK FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA OLMAZ"

Karaca, bugün İsrail’de Siyonizme karşı sokağa çıkan yüz binlerce muhalifin iktidardan çok daha cesur ve tutarlı olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu iktidar, İsrail katliamlarını protesto eden gençleri 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutukluyor. Eğer İsrail’e soykırımcı demek, 'ticareti kes' demek cumhurbaşkanına hakaretse soruyorum size, siz cumhurbaşkanını İsrail’le, İsrail’le ticareti de cumhurbaşkanının manevi kişiliğiyle aynı mı sayıyorsunuz da bu cezaları yağdırıyorsunuz? Şimdi açıkça söyleyelim, Amerikan emperyalizminin dostu olunarak Filistin halkıyla dayanışma olmaz. NATO güzellemeleriyle, NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapılarak Filistin halkıyla dayanışma olmaz. Filistin için ayağa kalkan halka baskı uygulayarak, yasak ve tutuklamalarla Filistin’le dayanışma olmaz. Gerçek dayanışma, İsrail Siyonizminin tam tecridiyle mümkündür. Bunun için İsrail’le bütün diplomatik ve ticari ilişkileri keseceksiniz. İsrail’in en büyük destekçisi Amerikan emperyalizmiyle işbirliğine son vereceksiniz. NATO’dan çıkacak, emperyalizmin üslerini bu topraklardan temizleyeceksiniz. Ancak o zaman bu iktidar, gerçekten Filistin halkının yanında olmuş olur. Aksi halde söylenen her söz hamasetten öteye gitmez. Filistin halkının değil Siyonist İsrail’in işine yarar."