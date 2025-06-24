Milletvekillerinin bakanlıklıklara yönelttiği soru önergelerinin birçoğu cevapsız kalıyor: Binlerce önergeye yanıt yok

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun soru önergesine verdiği yanıta göre, bu yasama döneminde 11 Haziran itibariyle toplam 28 bin 819 soru önergesi verildi. Bunlardan sadece 3 bin 885’ine süresi içinde yanıt geldi. Toplam 15 bin 837 önergeye ise süresi geçtikten sonra yanıt verildi. Diğer yandan toplam 8 bin 261 önerge ise yanıtlanmadı. Yanıtlanma süresi devam eden önerge sayısı 832 oldu.

CHP İLK SIRADA

Bu yasama döneminde en fazla soru önergesini 11 bin 313 önerge ile CHP verdi. CHP’nin önergelerinin bin 673’ü süresi içinde yanıtlandı. 6 bin 80 önergeye ise süresi geçtikten sonra yanıt verildi. CHP’nin 3 bin 225 önergesi ise yanıtlanmadı. 332 önergenin yanıtlanma süresi devam ediyor.

YANIT VERMEYENLER

Bu dönemde en fazla soru önergesini yanıtlamayan bakanlık bin 478 ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. İçişleri Bakanlığı da bin 254 önergeyi yanıtsız bıraktı. 3. sırada da bin 119 soru önergesini yanıtsız bırakan Adalet Bakanlığı geliyor.

SADECE AKP

Meclis’te sadece AKP’nin verdiği yasa teklifleri kanunlaşıyor. Onun dışında hiçbir partinin teklifleri yasalaşmıyor. Yanıta göre, bu yasama döneminde, gündemde olan ve kanunlaşan yasa teklifisi sayısı 190. Bu tekliflerin tamamı AKP’ye ait. AKP’nin 99 yasa teklifi gündemde. 91 yasa teklifi ise yasalaştı.

YAZI GÖNDERİLDİ

TBMM Başkanlığı, 5 Aralık 2023, 28 Haziran 2024 ve 5 Aralık 2024 tarihlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklara yazılı soru önergelerinin yanıtlandırılma durumunu gösteren yazılar gönderdi. Bu yazılarda, yazılı soru önergelerine süresi içinde yanıt verilmesi ve verilecek yanıtların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde, soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması konusu iletildi.

YILLARDIR HEP BÖYLE

Yanıtta, 24 ile 28. yasama dönemleri arasındaki soru önergelerinin durumuna da yer verildi. Buna göre, 24. yasama döneminde işleme alınan 64 bin 112 önergenin 14 bin 251’i, 25. yasama döneminde 2 bin 222 önergenin 165’i, 26. yasama döneminde 28 bin 989 önergenin 3 bin 187’si, 27. yasama döneminde de 80 bin 651 önergenin 10 bin 781’i süresi içinde yanıtlandı.