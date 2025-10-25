Milletvekillerinin önü kesildi: Çağlayan'da CHP'nin aracına engel

Ekrem İmamoğlu, 'casusluk' iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere yarın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirilecek. İmamoğlu, Hüseyin Gün ile ilişkilendirildiği soruşturma kapsamında ifade verecek.

İfadesinin ardından savcılığın talep etmesi halinde, nöbetçi sulh ceza hakimliğince İmamoğlu’nun sorgusu yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacağını açıkladı. İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin (SP) kongresi için bulunduğu Luzern’de açıklama yapan CHP Lideri Özel, yurttaşları Çağlayan Adliyesi önüne davet etti.

Özel, "Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Yarın sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım" dedi.

MİLLETVEKİLLERİNİN ÖNÜ KESİLDİ

Gelişmeler sürerken akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile CHP aracıyla alana girmek istedi.

Akdoğan, "Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesinin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler ayrıldılar" dedi.

Otobüsün içinde olduklarını belirten Akdoğan, "Aracın arızalı olduğunu söylüyorlar. Araç arızalı değil polis tarafından durduruldu. Sahibi uzaklaştırıldı. Bu kanunsuz emri veren kim?" ifadelerini kaydetti.

Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesinin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler ayrıldılar. @aligokcek ile otobüsün içindeyiz.



Aracın arızalı olduğunu söylüyorlar. Araç arızalı değil polis tarafından durduruldu. Sahibi uzaklaştırıldı.



— Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) October 25, 2025

Olaya ilişkin paylaşım yapan Gökçek ise, "Yarın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu yalnız bırakmamak için Ankara’dan yola çıkan parti otobüsümüzün önü hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeksizin sivil araçla kesilmek isteniyor!" ifadelerini kullandı.