Milli Eğitim Akademisi’nde kontenjanlar belli oldu: 'Branş kıyımı yaşanıyor'

Eğitim fakültelerinin işlevsizleşmesine yol açan ve eğitim sendikalarının ‘iktidara devlet memuru yetiştirme’ projesi olarak nitelendirdiği Millî Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı Milli Eğitim Bakanlığınca belirlendi.

En fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla; 2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 798'le özel eğitim öğretmenliği, 801'le İngilizce öğretmenliği, 762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'le okul öncesi öğretmenliği oldu.

20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 27 Ocak 2026 tarihinde sona erecek başvurular il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Yerleştirmeler, puan üstünlüğüne göre yapılacak.

‘KIYIM’ TEPKİSİ VE EK KONTENJAN TALEBİ

İlk beş sırada yer alan branşlar için toplam 6 bin 830 kontenjan açılırken geriye kalan 59 branşa 3 bin 170 kontenjan ayrıldı. Öğretmen adayları kontenjan dağılımlarında ‘branşlar arası adaletsizlik’ meydana geldiğini belirtti.

Özellikle lise kontenjanlarına çok az yer verildiğini ifade eden genç öğretmen adayları; açıklanan kontenjanları, ‘plansızlığın ve emeğe saygısızlığın belgesi’ olarak nitelendirdi.

“Akademi kapılarında bekletilmeyi değil, sınıflarımızda öğrencilerimize kavuşmayı hak ediyoruz” diyen genç eğitim emekçileri kontenjandaki orantısızlığın giderilmesini istedi.

Bir ‘branş kıyımı’ yaşandığını savunan öğretmenler ek kontenjan taleplerini de dile getirdi.