Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı’na getirilen Yılmaz’ın özgeçmişi

08 Ocak 2022 Cumartesi, 15:58

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan koltuğa Prof. Dr. Mahmut Özer'in oturmasının ardından teşkilatta yapılan kritik değişikliklere bir yenisi daha eklendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı. Bilgili'nin yerine getirilen Yılmaz'ın özgeçmişi ise dikkat çekti.

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamlayan Yılmaz, Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı. Yılmaz, 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

MERDİVEN OLARAK KULLANAN İSİMLERDEN BİRİSİ DE YILMAZ



Bürokraside yükselmenin yolu AKP’ye yakın olmakla geçiyor… AKP’yi kariyer zirvesine gitmek için merdiven olarak kullanan isimlerden birisi de Nazif Yılmaz oldu. Yılmaz, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı’yla ortak çalışmalar yürüttü. Ensar Vakfı Değerler Eğitim Merkezi’nde “İmam Hatip Liseleri Kur´an-ı Kerim Dersi Program Geliştirme Çalışmaları ve Alternatif Kur´an-ı Kerim Öğretim Programı”nı hazırlayan komisyonun içinde yer aldı.

Ensar Vakfı, yurtlarında yaşanan çocuk istismarı haberleriyle gündeme gelmişti.

AKP’ye yakın olan bir diğer kurum olan İlim Yayma Vakfı’yla da yakın ilişkisi olan Yılmaz, vakfın bünyesinde bulunan İrfan Okulları’nın öğretmenlerine seminerler verdi. Bakan Yardımcısı olan Nazif Yılmaz, AKP’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin Denetleme Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Çeşitli yayınlarda yazıları, röportajları çıkan Yılmaz, AKP’ye verdiği destekle bilinen Erenköy Cemaati’nin yayın organı Altınoluk Dergisi’ne de misafir oluyor.

Yılmaz, Derginin Temmuz ayındaki sayısında “Örgün eğitimle birlikte hafızlık” başlıklı bir röportaj verdi.

KURS DÜZENLEMESİ İÇİN Mİ?

Aralık ayı başında, Milli Eğitim Şurası yıllar sonra tekrar toplandı. Şura’da 4-6 yaş grubu çocukların gönderildikleri Kur'an kurslarında verilen "eğitimin" de okul öncesi eğitim sayılması düzenlemesi gündeme getirildi.

Söz konusu düzenleme siyasetin de gündemine oturdu.

Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi Kur’an Kursları hazırlığı yapılırken, Nazif Yılmaz’ın, Bakan Yardımcısı yapılması dikkat çekici. Çünkü Yılmaz’ın, yaz Kur’an Kursları ve Kur’an-ı Kerim öğrenimi üzerine akademik çalışmaları bulunuyor.

EĞİTİM UZMANI TAŞTAN: "CEMAAT VE TARİKATLARA TESLİM EDİLMİŞTİ"

Gerçek Gündem’e konuşan Eğitim Uzmanı Ali Taştan, Yılmaz'ın terfisini "Eğitimde son yıllarda artan dinselleşmesinin bir yansıması. Milli Eğitim politikaları cemaat ve tarikatlara teslim edilmişti. Artık Bakan Yardımcısı düzeyinde temsil edilecekler" diye değerlendirdi.

Taştan, Yılmaz'ın Bakan Yardımcısı yapılmasının ardından bazı soruların yanıt beklediğini belirterek "Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde nasıl bir başarısı oldu da Bakan Yardımcısı yapıldı? Yılmaz'ın terfisi için bazı cemaat ve tarikatların baskısı oldu mu? Yakın ilişkide olduğu sivil toplum kuruluşlarının bu terfide katkıları var mı?" dedi.