Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmenlere atama sözü

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 04:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, öğretmenlere verdiği atama sözünün üzerinden aylar geçti. Geçen üç ayın ardından, önceki gün bir gazeteye konuşan Özer, yine öğretmen atamalarının yapılacağını söyledi.

Özer, bu yıl için yapılacak öğretmen atamaları konusunda yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu ve atamaların yapılacağını belirtti. Özer ayrıca, atanacak öğretmenleri 2022-2023 öğretim yılına yetiştireceklerini de ekledi. Özer, “Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandı” ifadelerini kullandı. Özer açıklamasında, bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının fazla olacağını ve yeni atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini de söyledi.

Bakanın bu açıklaması atama bekleyen öğretmenlerin içini rahatlatmadı. Cumhuriyet’e konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir öğretmen, “Maalesef ki açıklamalar bizi rahatlatmadı. Gençleri çok bekletmeyeceğiz demelerinin üzerinden de aylar geçti. Belki bu son açıklamayla atama yapılacağı kesinleşti ancak ne kadar atama yapılacak? Yapılacak atamada yüksek kontenjan okul öncesi öğretmenliğine verilecek. Bu durum diğer branşların kontenjanını nasıl etkileyecek? Evet, atama olacak ama kontenjanda mıyız onu bile bilmiyoruz. 2022 KPSS başvuruları başladı. Gelecek atamaya güvenip sınava başvurmazsak, kontenjanda değilsek ne yapacağız? Kontenjandaysak neden girmeyeceğimiz bir sınava başvuru yapalım? Atamalarda sona gelindiyse, başvurular bitmeden kontenjanların açıklanmasını istiyoruz. Asker kaçaklarına, hükümlülere müjde var ama öğretmenlere yok” diye konuştu.

"KARNIMIZ TOK"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da açıklamaların hayatta karşılığı olmadığını kaydetti. Özbay, “Gördüğü eğitimle öğretmen olma hakkını kazandığı halde mesleğine kavuşamayan, atanmayanlar ordusu yeni mezunlarla birlikte büyüyecek, sayısı 1 milyonu zorlayacak” dedi. Özbay, Özer’in “Bu bir bakan sözüdür” açıklamasını “acıklı” bulduklarını belirterek şöyle konuştu: “Emekçinin, özellikle eğitim emekçisinin iktidar cephesinden gelen vaatlere karnının ne kadar tok olduğunu idrak edemediğini gösteriyor. ‘Atama’ sözleri, neredeyse AKP’nin her eğitim bakanı tarafından defalarca yutulmuşken 3.600 ek gösterge hakkı iki seçimdir en tepeden söz verilip sonra rafa kaldırılıyorken, Cumhurbaşkanı kendisine durumunu anlatan öğretmen adaylarına ‘her okuyan atanacak diye bir şey yok. Sınavdan sınava koşun’ derken, Bakan Özer’in ‘Bakan sözü’ diye vurgu yapmasının bizdeki karşılığı ancak acı bir gülümsemedir. O acı gülümseme yerine taktir görmek isteyenler, sözü bırakıp icraate yönelmelidir.”