Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde, kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Özer, 6 Eylül 2021'den itibaren 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başladığını hatırlatarak, "Kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. 7 Şubat itibarıyla da ikinci döneme başladık. Şu ana kadar hiçbir kesinti olmadan eğitim öğretime yüz yüze devam ettik. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun koordinasyonuyla süreci başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz" dedi.
Bu sürecin en büyük kahramanlarının öğretmenler olduğunu dile getiren Bakan Özer, şunları söyledi:
"Öğretmenlerimiz hem maskeyle ders anlatma fedakarlığı gösterdiler hem de aşılanma oranlarıyla gerçekten Türk toplumuna ülkemizde müthiş bir örneklik oluşturdular. Sade Türkiye'de değil çoğu gelişmiş ülkede de yüz yüze eğitime kesintisiz bir şekilde devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranlarının çok üzerinde bir orana sahip oldular. Türkiye'nin 81 ilinde fedakarlıkla görevini sürdüren öğretmenlerimize de teşekkürlerimi arz ediyorum. Öğrencilerimiz de sürekli kurallara uyarak, maskeleriyle dersleri dinlediler. Bu fedakarlıklarından dolayı da hem öğrencilerimize hem de onları destekleyen ailelerimize çok teşekkür ederim."
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