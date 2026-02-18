Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'Ara tatil kaldırılacak mı?' sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ara tatillere ilişkin bir soruya yanıt veren Tekin; iki yıldır öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde her dönem anket çalışması yapıldığını söyledi.

"DEĞERLENDİRİYORUZ"

Akademik takvim planlamasında 180 iş günü zorunluluğu ile resmî tatillerin birlikte değerlendirildiğini belirten Tekin, öğretmenlerin yasal tatil sürelerinin de dikkate alındığını ifade etti.

TVNET yayınında konuşan Tekin, "Mesela 2027 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, ara tatil... Hepsi o bahar yarıyılının içinde olacak; bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz" dedi.