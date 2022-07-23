Milli Eğitim Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı görmezden geldi

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB); e-okul iş takviminde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne dahi yer vermesine karşın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı işaretlemediği ortaya çıktı.

Öğretmenlerin eğitimlerinden sınav başvurularına kadar çeşitli tarihlerin belirtildiği takvimde, son olarak ulusal günler arasına eklenen 15 Temmuz dahi bulunurken 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yer verilmedi.

Duruma tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “15 Temmuz’u kendi zaferi ilan edenler, 30 Ağustos’ta emperyalizme karşı başkaldırışı ve kazanılan eşsiz zaferi yok saydı” dedi.

Türk ulusu için en kutlu, gurur verici ulusal bayramlardan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın “unutulduğunu” söyleyen Özbay, şunları kaydetti:

‘KASITLI UNUTKANLIK’

“Cumhuriyeti ve devrimlerini, Atatürk’ü ve laikliği hedef alan bu zihniyet yeni değil. Biz bu kasıtlı unutkanlığın, siyasi iktidarın Cumhuriyet alerjisinin bir yansıması olduğunu çok iyi biliyoruz. Okullarda ulusal bayramlarımızın ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanmasını kaldırmaya çalıştıklarını unutmadık. Bu zihniyet için 15 Temmuz kutlamalarında risk teşkil etmeyen pandeminin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tehlikeli olduğunu gördük. Okulun ilk haftası mutlaka 15 Temmuz’la ilgili tören yaptırılırken 30 Ağustos’u yine ne hikmetse unuttuk. 30 Ağustos hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Atatürk’e özellikle yer verilmediğine, MEB’in müfredatında Kutül Amare’nin ‘zafer’, Çanakkale’nin ise bir ‘cephe’ olarak ifade edilmesine şahit olduk. 30 Ağustos’a özel bir alerjileri var çünkü 30 Ağustos, ulusumuzun hürriyet ve bağımsızlık mücadelesinin ölümsüz bir anıtı. Bilsinler ki bizim zaferimiz 30 Ağustos’tur.”