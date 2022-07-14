MEB "Aile Okulu Projesi" başlattı: 81 ilde uygulanacak

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:10

Milli Eğitim Bakanlığı, velilere 8 ana başlıkta eğitimlerin verildiği "Aile Okulu Projesi" başlattı. Ailelerin, öğrenci gelişimine katkı sunacak mekanizmalarla ilgili bilgilendirildikleri projeden şu ana kadar 7 pilot ilde 32 bin kişi yararlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için yeni bir proje başlatıldı. Aile Okulu Projesi kapsamında aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta veliler, Aile Okulu’nda öğrenci oldu.

Aile Okulu Projesi kapsamındaki eğitimler Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum olmak üzere 7 ilde başladı. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen derslerden ilki, salgın sürecinin etkileri devam ederken "aile içi iletişim" alanında yapılıyor. Bu derste, giderek yüzeysel hale gelen iletişimin nasıl daha nitelikli olabileceğine dair bilgi paylaşılıyor.

"Çatışma ve stres yönetimi" dersinde aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amaçlanırken, "Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı" dersinde hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılıyor.

"YETİŞKİNLERE DE EĞİTİM HİZMETİ SUNUYORUZ"

Aile Okulu Projesi'nin önemine işaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Projeyle yaklaşık 32 bin ailemize eriştik. Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum'da olmak üzere 32 bin aileye 'aile içi iletişim, aile içi şiddet, dijital bağımlılıklar, madde bağımlılıkları, kültür, ahlak, adabımuaşeret' gibi öğrencilerin gelişimlerine destek olacakları mekanizmalarla ilgili kapsamlı ve farklı alanlarda eğitim hizmetleri sunduk" değerlendirmesinde bulundu.