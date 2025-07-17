Milli Eğitim’den yöneticilere 15 Temmuz yoklaması: 'Tören bahanesiyle fişleme mi yapılıyor?'

Bakan Yusuf Tekin’in açıklamaları ve hakkındaki iddialarla gündemden düşmeyen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde tartışma yaratan bir genelge yayımlandı. Bursa Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, şube müdürü A. Ç. İmzasıyla tüm resmi okul ve kurumlara yazı yolladı.

Yazıda “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 20.00’de gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlayan ve katılmayan resmi okul/kurum müdürlerinin bilgileri ile katılmayanların gerekçelerinin 18 Temmuz 2025 tarihine kadar Müdürlüğümüz Ortaöğretim Birimine bildirilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

“VERİ TOPLAMA VE FİŞLEME”

Cumhuriyet’e konuşan ve “Yapılan şey 15 Temmuz bahanesiyle veri toplama ve açık bir fişleme çalışmasıdır” diyen Bursa Eğitim İş Şube Başkanı Özkan Rona, “Öte yandan bu yapılan, ailelerin çocuklarının elinden tutarak bayraklarıyla balonlarıyla ve coşkuyla katıldığı 19 Mayıs törenlerini yasaklayan, 23 Nisan törenlerini, bando takımıyla mahalle yürüyüşlerini, Cumhuriyet Bayramı resmi kutlamalarını etkisizleştiren, 10 Kasım ve 18 Mart günlerine ara tatil koyup unutturmaya çalışan bir anlayışın tüm bunların yerine 15 Temmuz’u koyma girişimidir” dedi. Hedefin bir yandan da Cumhuriyet'i ve ulusal kurtuluş günlerini gölgeleme olduğunu belirten Rona, sözlerine şöyle devam etti:

“TALİMATI KİMDEN ALDINIZ?”

Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu yazıyı hangi talimatla yayınlamıştır? İl Milli Eğitim’den böyle bir fişleme talimatı olmadığı bilinirken bu yöneticiler talimatı hangi paralel güçlerden almıştır? Karacabey'de ortaya çıkan bu fişleme çalışması kamu gücünü ve yetkisini kötüye kullanmaktır. Bu fişleme yazısı derhal geri çekilmeli ve Cumhuriyet Savcılığı TCK'ye göre açıkça suç içeren bu girişime karşı soruşturma başlatmalıdır. Kamusal yetkiyi ve gücü kimi paralel yapılara hizmet etmek için kullanan bu kişilerin derin bağları araştırılmalıdır.”