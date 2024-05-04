Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyon liralık vurgun

Vatandaşları milli emlak arazi vaadiyle 25 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne, aralarında İzmir’in de yer aldığı 6 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 12:14
Milli emlak arazi vaadiyle 25 milyon liralık vurgun
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Foça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, haklarında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan elde edilen gelirin aklanması’ suçları bulunan suç örgütüne yönelik 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi.

Yapılan takip sonucunda şüphelilerin, ‘kamu kurum ve kuruluşlarında yüksek mevkide tanıdıkları vasıtasıyla milli emlak arazilerini uygun fiyatla satışa sunabilecekleri’ söylemiyle vatandaşları 25 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

ÖRGÜT ŞÜPHELİLERİNİN TAMAMI YAKALANDI

Ekipler, liderliğini M.Ö’nün yaptığı toplam 18 şüpheliye yönelik geçtiğimiz günlerde, İzmir - Ankara - İstanbul - Bursa - Tokat - Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, örgüt şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilere yönelik yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda sahte dekont ve dokümanlar, suçtan elde edilen ziynet eşyaları, dijital materyaller ve 1 adet 2024 model araca el konulduğu belirtildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 3‘ünün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10’unun ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.


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