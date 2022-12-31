MİLLİ PİYANGO 2022 SORGULAMA EKRANI: 31 Aralık 2022 Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları belli oluyor

31 Aralık 2022 Cumartesi, 18:38

Milli Piyango 2022 Yılbaşı Özel Çekilişi bugün saat 12.30'da başladı. 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kazananı, bugün saat 23.15'te canlı yayında Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Büyük ikramiye ümidiyle çeyrek, yarım ya da tam bilet alan yurttaşlar, Milli Piyango sonuçlarına internet üzerinden ulaşabilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA 2022 NASIL YAPILIR

Yılbaşı özel çekilişi, sıralı ve tam ikramiye kazanan numaralar listesi MPİ'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından buraya tıklayarak Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonucuna ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.15 itibarı ile başladı.

12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2023 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 200 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek.

Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

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TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa, teselli ikramiyesine hak kazandınız.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.