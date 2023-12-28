Uzmanından yılbaşı sofraları için sağlıklı öneriler: 'Abartılı yiyecek tüketiminden kaçının'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:20

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:23

Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, yılbaşı akşamı ve gecesindeki kutlamalarda özellikle reflü sorunu olanların dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Yeni yıl sofralarında abartılı yiyecek ve içecek tüketiminin olumsuz sonuçlara neden olabileceğini belirten Şenateş, bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

Reflü hastalarının, özellikle asitli içeceklerden kaçınması gerektiğini ifade eden Şenateş, hazır içeceklerin yanı sıra kafein içeren çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Alkol tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan uzman, aşırı alkol alımının reflüye, kan basıncındaki dengesizliklere, pankreas iltihabına ve safra kesesi taşı olanlarda safra kesesi iltihabına neden olabileceğini söyledi.

Yemek seçimine de dikkat çeken Şenateş, aşırı yağlı, kızartmalı, baharatlı, soslu yiyeceklerden kaçınılmasını önerdi. Et yemeğinin kendi yağında pişirilmesinin önemine değinen Şenateş, aşırı karbonhidratlı yiyeceklerden, tuzlu çerezlerden ve şerbetli tatlılardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Uzman, yemekten sonra hemen yatmamak, biraz yürüyüş yapmak ve bir süre beklemek gibi alışkanlıkların da reflü riskini azaltabileceğini dile getirdi. Son olarak, reflü tanısı olan kişilere, hekimleri tarafından reçete edilen ilaçları düzenli olarak kullanmaları konusunda da önerilerde bulundu.