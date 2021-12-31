Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman? 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi saat kaçta?

31 Aralık 2021 Cuma, 11:16

Mill Piyango çekilişi için geri sayım sürüyor. 31 Aralık akşamı yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi ile 120 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken Milli Piyango çekiliş saatleri de merak konusu oldu.

Bu doğrultuda, Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Milli Piyango Online tarafından çekiliş saatleri ve takvimi duyuruldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Edinilen bilgiye göre, Milli Piyango Online tarafından çekiliş saatleri ve takvimi duyuruldu. Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak ve Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00'de başlayacak. 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.

18.30'da ikinci aşamaya geçilecek 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.

Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Milli Piyango Online üzerinden yapılacak.

Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar www.millipiyangoonline.com adresinden öğrenebilirsiniz.