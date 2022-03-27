Milli Savunma Bakanı Akar, Karadeniz'deki 'mayın tehlikesiyle' ilgili konuştu

27 Mart 2022 Pazar, 13:45

İstanbul'da dün sabah saatlerinde boğazın Karadeniz girişinde sivil bir ticari gemi tarafından fark edilen mayın, ekipleri harekete geçirmişti. Acil olarak bölgeye yönlendirilen Sualtı Savunma Timleri (SAS) kısa süreli çalışmanın ardından mayını emniyete almıştı. Yapılan çalışmanın ardından mayın etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan mayınla ilgili bugün yeni bir açıklama geldi.

CNN Türk’ten Büşra Arslantaş’ın sorularını yanıtlayan Bakan Akar, Karadeniz’deki mayın tehlikesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Bu konuda çelişkili bilgiler ulaştı. Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında" dedi.

Mayınla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirten Akar, "Bir ticari gemiden bir haber geldi böyle bir cisim görüldüğüne dair. Bölgeye SAS timi sevk edildi. Cisim olduğunu gördü, inceledi. Cismin eski bir mayın olduğunu tespit ettiler, incelememiz devam ediyor, tam olarak karar verilmedi. Kime ait, neye ait, hangisi bu... Onun incelemesi sürüyor. Mayın emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle mayın imha edildi. İstanbul Boğazı'nda şu anda herhangi bir olumsuzluk yok" ifadelerini kullandı.