Milli Savunma Bakanı Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack’ı kabul ettiği bildirildi.

SÖZLERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI

Barrack’ın “Dedem 1900'lerde Osmanlı pasaportuyla ve cebinde 13 lira ile Amerika'ya gitti. DNA'mın geldiği yere dönmek ayrıcalık ve onur. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ‘millet sistemi’ yüzlerce yıl farklı grupların merkezi sistemde varlıklarını sürdürmelerine imkân verdi. Türkiye, tüm bunların merkez noktası olabilir, Suriye’de gördüğünüz üzere. Suriye'de olanların büyük bir kısmı, Türkiye ve liderliği sayesinde gerçekleşiyor. Yakın gelecekte Gazze’de bir ateşkes göreceğimizi düşünüyorum. Suriye ve İsrail arasında bir tartışma, bir diyalog kurulmasını umuyorum. Türkiye’nin F-35 programına dönüşü yıl sonuna kadar çözülebilir” sözleri kamuoyunda tepki toplamıştı.

Diğer yandan Barrack İsrail ile ilgili sözlerinde de "Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür" ifadesi ile Suriye'de tüm azınlık topluluklarının merkezi bir yapıyı tercih edeceğini savunarak tepkilerin odağı olmuştu