Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3097 sürekli işçi alımı başvuruları 25-29 Temmuz tarihlari arasında alındı. Peki, Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? MSB 3097 işçi alımı sınav tarihi belli oldu mu?

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak 3.097 sürekli işçi alımı için kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da, MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31, Çankaya/Ankara) adresinde gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları, kısa süre içerisinde personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Kuradan ismi çıkan adaylar, belge kontrol sürecini başarıyla tamamlamaları halinde sözlü sınav aşamasına katılma hakkı kazanacak.

MSB İŞÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kapsamında düzenlenecek sözlü sınavın tarihleri, yapılacak kura çekiminin ardından ilan edilecek. Adaylar sınavda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek; 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak.

Sınav sonuçları ve detaylı bilgilere https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.