Millî Savunma Bakanlığının bütçesinde muhalefetten eleştiriler: ‘Ordu siyasallaştı, emekli astsubaylar haklarını alamıyor’

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) bütçe maratonunun beşinci haftasında dün, Millî Savunma Bakanlığının 822 milyar 930 milyon liralık 2026 yılı bütçesi ile 2024 yılı kesin hesabı görüşüldü.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girdiğinde milletvekilleri ile tokalaşırken, CHP’liler, şehit aileleri ve gaziler ile muvazzaf ve emekli askerlerin ekonomik sorunlarından bahsetti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bakan Güler’e emekli astsubayların taleplerini anlatan bir döviz gösterirken, Güler, “Uzman çavuşları niye koymadınız” diye sordu. Ağbaba, “Sayın Bakan’ım hepsi var” yanıtını verdi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise, “Biz hepsini düşünüyoruz Sayın Bakan’ım, biraz da siz düşünün” dedi.

‘ENTEGRASYON SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ’

Bakan Güler, bütçe sunumuna ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile başlarken, “Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar, fesih kararı kapsamında, başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet yürütmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Yakın zamanda taraflar arasında ABD’de yapılan görüşme ve koordinasyonlarda Suriye ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin de hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, her zamanki hassasiyetimizle tüm tedbirlerimizi alıyoruz” sözlerini sarf etti.

‘F-16 VE F-35 TEDARİKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR’

Suriye’nin yeniden inşası sürecine Türkiye’nin desteklerinin süreceğini belirten Güler, “Suriye yönetiminin son dönemde uluslararası arenada yetkin, kararlı ve işbirlikçi yaklaşımıyla bölge ülkeleri ve bölgede etkin olan aktörlerle temaslarının artarak devam ettiğini memnuniyetle gözlemlerken, özellikle ABD, Rusya ve İsrail ile olan temaslarını yakından takip ediyoruz” diye konuştu. Bakan Güler, Kıbrıs konusunda kalıcı çözüm için tek yolun “Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulü” olduğunu belirtirken, savunma sanayisinden de bahsetti. Yerli projeler KAAN, Hürjet ve Kızılelma’ya dost ve müttefik ülkelerin yüksek rağbet gösterdiğini kaydeden Güler, alımlar konusunda ise, “Katar ve Umman envanterinde bulunan Eurofighter uçaklarının temin çalışmaları devam etmektedir. F-16 ve F-35 tedariki ile ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir” dedi.

‘TSK SİYASALLAŞTI’

Ardından parti grupları adına konuşmalara geçildi. CHP adına ilk olarak Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan, “Türk Silahlı Kuvvetleri yönetilirken çok önemli yanlışlar yapılmaktadır. Bunların en önemlisi ordunun kabul edilemeyecek şekilde siyasallaşmasıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi bahane edilerek TSK'nın genetiğiyle oynanmış, TSK komuta yapısında, Yüksek Askeri Şûra yapısında ve orduya personel temininde bilinçli olarak yapılan büyük değişikliklerle onarılması güç ve geri dönülemez şekilde bir parti ordusu yaratmanın yolundaki taşlar döşenmektedir” dedi.

Ceylan bu bağlamda, 15 Temmuz sonrası 3 kuvvet komutanının Millî Savunma Bakanına bağlanmasını ve Yüksek Askeri Şûra’da sivillerin çoğunluğa erişmesini de eleştirerek, “Darbe girişimi eski sistemin eksiklerinden değil, AKP'nin FETÖ'ye karşı olan toleransından kaynaklanmıştır. O zamanki sistem bu toleransa rağmen yine de refleks göstermiş ve darbe başarısız olmuştur. Bu yaptığınız siyasallaşmayla devleti ele geçirebilecek bir yapının darbe yapmasını daha kolay hale getiriyorsunuz. Gücü liyakata değil, siyasi otoriteye vererek güzel ülkemizin geleceğiyle oynuyorsunuz” sözlerini kullandı.

‘SAVAŞ CERRAHİSİNİN HAFIZASI KAYBEDİLDİ’

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ise geçmişte askeri hekim olduğunun altını çizerek, “Askeri sağlık sistemini lağvedince askeri tababetin kurumsal birikimi ortadan kaldırıldı, savaş cerrahisinin hafızası kaybedildi. Yaralı askerlerin sevk zinciri zayıfladı ve askeri sağlık sisteminin işleyişi, sivil sağlık sistemi ile bir tutularak tabip subay eksikliği sivil hekimle kapatılmaya çalıştı ki bu çok yanlış, eksik ve yetersiz bir uygulamadır. Bu kadar büyük bir ordunun kendine ait bir sağlık sistemi olması zorunludur” ifadelerini kullandı. Muhalefet milletvekilleri bunların yanında savunma sanayisindeki alım kısıtlamalarını, askeri liselerin yeniden açılması taleplerini, başta emekli astsubaylar olmak üzere muvazzaf/emekli askerler ile şehit aileleri ve gazilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi yönünde talepleri gündeme getirdi.

FETÖ GÜNDEME GELDİ

Grup dışı konuşmalarda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konuşmacılarca zaman zaman dile getirilen ‘FETÖ’ meselesinden bahsederek, “Şimdi benim en sevdiğim konulardan birisi FETÖ konusu. Çok heyecan duyuyorum. Bizi suçluyorsunuz ya… Devleti teslim etmişsiniz. Bakın size bir tüyo vereceğim. Biz Fethullah Gülen’in doğum tarihine baktık, 1941 doğumlu. Niye söylüyorum? Tek parti dönemi. Bu Fethullah Gülen'in doğumuna sebep olan, suçlu İsmet İnönü. Suçlu tek parti, CHP. Hiç sizin günahınız yok. İsmet İnönü döneminde hamile kalmış annesi. Tek suçlu o” sözlerini kullandı.

AĞBABA İLE AFYONCU ARASINDA ‘ALTAYLI’ DİYALOĞU

Konuşmalar arasında ise Ağbaba, salonda bulunan Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu’yu işaret ederek, “Kadere bak… Fatih Altaylı cezaevinde, Sayın Afyoncu karşımızda. Beraber program yapıyorlardı. Kadere bak, ne oldum demeyeceksin” sözlerini kullandı. Afyoncu ise buna, “Veli Bey, konuşuruz. Ama birlikte program yapmadık, konuk oldum sadece” yanıtını verdi.

‘TEĞMENLER’ KONUSUNDA ORTAM GERİLDİ

Bütçede “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikten sonra ihraç edilen 5 teğmenin gündeme gelmesi üzerine CHP’li vekiller bu durumu eleştirirken, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler söz aldı. Güler, “Geçen sene atılan teğmenlerimizin hiçbirine, ‘Biz Atatürk'ün temsilcileriyiz, Atatürk’ün askerleriyiz’ dediği için tek bir soru sorulmadı. ‘Neden kılıç çektiniz’ diye hiçbir soru sorulmadı. ‘Neden bilmem neyi havaya fırlattınız’ diye bir soru sorulmadı. Neden atıldı? Tören bittiği anda bütün aileler orada kendi çocuklarıyla sarılıp öpüşmek için tören alanına girmiş durumda. Bu vaziyetteyken birinci olan kız teğmenimiz geliyor mikrofonun başına, ‘Aileler lütfen tören alanını terk edin’ diyor. Böyle bir hakkı var mı?” dedi.

Bu sırada CHP’li bir vekil, “Bu, atılması için bir suç mudur” sorusunu sordu. Güler ise sesini yükselterek, “Atılması için büyük suç. Siz işte böyle düşünüldüğü için bizim terörle mücadele 45 sene sürer, başka bir olay olursa da 55 sene sürer. Oradaki bir teğmenin, orada 5 yıldır bekleyen annesini, babasını, çocuklarını, yanından çağırma hakkı var mı?” diye konuştu. Bir milletvekilinin, "Konunun özü Mustafa Kemal Kemal'in askerleriyizdir. Bunların kenarında dolaşmayın" demesi üzerine Güler, "Değildir" yanıtını verdi. Başka bir milletvekili ise, "Bunun terörle bitmemesi ile ne alakası var" sorusunu yöneltti.