Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:12

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 17:12

Seçimler yaklaşırken parti liderleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır kimdir? Remzi Çayır nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

REMZİ ÇAYIR KİMDİR?

Remzi Çayır, 1959 yılında Kahramanmaraş'ın Abbaslar köyünde doğdu. 12 Eylül 1980 darbesi öncesi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğrenciyken ülkücü faaliyetleri nedeniyle 1979 yılında tutuklanarak cezaevine girdi. Cezaevinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1991 yılında cezaevinden çıktı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'nden istifa edenlerin kurduğu BBP'nin kuruluş sürecinde yer aldı. 28 Şubat davasına müdahil oldu. 2014 yılı yerel seçimlerinde BBP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 25 yıl BBP Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeliği görevini yaptıktan sonra partiden ayrıldı.

BBP'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra silahlı suikast girişimine uğradı. Bir süre Milli Yol Hareketi sözcülüğünü yaptıktan sonra Milli Yol Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı oldu.

REMZİ ÇAYIR ÖZEL YAŞAMI

Remzi Çayır, evli ve bir çocuk babasıdır.

REMZİ ÇAYIR KİTAPLARI